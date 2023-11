“El Güero” Castro habla de la relación tóxica que vivió su hija Sofía con un exnovio

Sofía Castro volvió a acaparar titulares en días pasados luego de que su exnovio, el político Jorge Álvarez Bringas, respondiera a las conjeturas que lo señalaban como el presunto responsable de haber violentado a la actriz cuando eran novios.

A pesar de que Álvarez Bringas negó tajantemente los hechos y que Sofía dio respuesta con un contundente mensaje, sin confirmar que el ex en cuestión fuera el político, ahora es el productor José Alberto “El Güero” Castro, quien se pronuncia sobre la controversia.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, el hermano de Vero Castro fue cuestionado por el delicado tema, y sin hablar de su exyerno, dijo: “Yo creo que Sofí ya dio un paso adelante de eso, dejó muchas cosas atrás, y hoy está empezando algo muy importante para ella, está con una gente ahorita, como les dije hace rato, una gente que me cae a todo dar, y aparte está más grandote que yo”.

Previo a estas declaraciones, José Alberto Castro negó tajantemente que esté en contra de que su primogénita contraiga nupcias con Pablo Bernot, luego de ser el gran ausente en el anuncio de su compromiso matrimonial.

“No sé de dónde sacan tantas cosas, si ya llevan bastante tiempo de noviazgo y con Pablo es un chavo a todo dar, me llevo muy bien con él, un compromiso es de dos personas, no es de nadie más. Siempre decimos ‘para toda la vida’, y pues para toda la vida ya me di cuenta que luego no pasa”, explicó.

Sin embargo, al escuchar los comentarios sobre si está dispuesto a tirar la casa por la venta para pagar la boda de su hija, el productor aclaró: “Pues en lo que se pueda sí, en las condiciones y en las posibilidades de uno sí, digo tengo tres hijas, ahí tendré que administrar después para las otras dos”.

Cambiando radicalmente de tema, Castro aseguró que su famosa hermana se encuentra en perfecto estado, luego de que trascendiera que estaba desaparecida tras el paso del huracán Otis en Acapulco.

“Verónica no está desaparecida, desgraciadamente con toda esta situación de Acapulco pues yo entiendo que se generan muchas informaciones aisladas. Estaba ella de viaje cuando pasó todo esto, su casa está bien, obviamente primero preocupada por la gente que trabaja en su casa, que me dijo que todos estaban bien gracias a Dios”, concluyó.