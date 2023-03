Según contó Sofía, tal pareciera que el ser elegida para este proyecto fue una especie de “milagro de Navidad”, ya que unos días antes de esta fiesta decembrina realizó la audición y antes del Día de Reyes recibió una muy buena noticia.

“En el año nuevo, pedí mi deseo, pedí para quedarme en esta película y quedarme en Snag, porque era algo muy importante para mí, porque amaba el personaje y la película, la historia”, reveló la actriz.

“El 5 de enero de 2022 me llamaron para el callback y lo hice con el director. Por la noche me dieron la noticia de que me había quedado con el papel de Valentina”, contó.

Sofía Castro explicó al medio estadounidense que esta película resume el esfuerzo que ha puesto en su carrera desde que era una adolescente de 14 años. Su preparación y los proyectos que han sumado para construir la carrera de más de una década de la que actualmente puede sentirse muy orgullosa.

“En lo personal, representa que los sueños sí se cumplen, y que tienes que ser disciplinada y que nunca puedes dejar de soñar. Mientras tengas disciplina, ganas y amor de hacer las cosas, los sueños sí se cumplen”, agregó.

¿De qué se trata la película Snag: Chapter one con Sofía Castro y cuándo se estrena?

De acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes, la película Snag: Chapter one cuenta cómo la tranquila existencia de un tipo solitario sufre un vuelco cuando descubre que la mujer que amó y a quien creía muerta, en realidad está viva y fue secuestrada por una banda de gángsters. Para enfrentar a esta la organización criminal y rescatar a su amada, debe buscar aliados y adentrarse en un mundo de violencia.

La película con la que Sofía Castro consiguió su primer protagónico en Hollywood estará disponible en salas de cine de Estados Unidos y en digital a partir del 28 de abril y, más tarde, en video bajo demanda el 12 de mayo próximo.