Paris Jackson, harta de recibir ataques

La hija del malogrado Michael Jackson, la actriz y cantante Paris Jackson, no ha dudado en denunciar públicamente los insultos, las crueldades y, en general, el hostigamiento que no ha dejado de recibir en las redes sociales a propósito del cumpleaños de su padre.

“El rey del pop” cumplió el pasado 29 de agosto 65 años de vida, y algunos internautas han criticado a la joven por no haber homenajeado debidamente al artista a través de sus redes sociales.

La artista, de 25 años, ha vivido una auténtica pesadilla en una jornada que, ya de por sí, le suele provocar una gran tristeza. El astro de la música falleció en el verano de 2009, semanas antes del inicio de una gira mundial que nunca pudo celebrarse, debido a una inyección de Propofol que resultó letal para su débil organismo. El artista tenía por entonces 50 años y Paris, la mediana de tres hijos, apenas contaba con 11.

En su Instagram, Paris ha justificado en un primer momento su pasividad a la hora de celebrar públicamente la efeméride con la actitud que su propio progenitor adoptaba al respecto. “Hoy es el cumpleaños de mi padre. Cuando estaba vivo, odiaba que la gente le recordara que era su cumpleaños. No le gustaba que le felicitaran, ni festejarlo, nada de eso. De hecho, nunca quería decirnos cuándo era su cumpleaños para que no le organizáramos ninguna fiesta”, ha rememorado.

MIDEN EL CARIÑO EN LAS REDES SOCIALES

En ese punto de su relato, la polifacética artista ha lamentado que los cibernautas más desalmados, entre los que habría que incluir a algún que otro fan enfermizo de su padre, le hayan dirigido un sinfín de reproches, palabras malsonantes, y juicios de valor. Lo más grave de todo, teniendo en cuenta su historial médico marcado por la depresión y los intentos de suicidio en los que incurrió siendo adolescente, hizo que ciertos usuarios la han animado directamente a quitarse la vida.

“Parece que si no felicitas a alguien vía redes sociales, eso significa que no le quieres lo suficiente, que no te importa. Ha habido años en los que no he publicado nada por el cumpleaños de mi padre, y la gente se ha vuelto loca. Me han dicho que me suicide. Básicamente, miden el amor que siento por mi padre en función de lo que publico o no en Instagram”, ha escrito con indignación.