Shakira ha destacado no solo por ser una de las celebridades más exitosas cuando se habla de su música o sus múltiples talentos, pero también es una de las celebridades a las que se le ha catalogado como muy inteligente, debido al coeficiente intelectual que posee, pero ¿qué estudió?.

La cantante ha ganado grandes reconocimientos a lo largo de su carrera, gracias a su increíble interpretación, composición y actitud que demuestra tener con sus seguidores; sin embargo, muchos desconocen algunos aspectos de su vida, como lo es la parte de su inteligencia.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira, estudió la primaria en una escuela católica como una niña normal, cerca de la casa en la que vivía en Barranquilla, y desde ese momento ya empezaba a mostrar algunos aspectos que la han hecho famosa en la actualidad, como su increíble forma de bailar.

A una muy corta edad comenzó a mostrar su interés por el arte y era conocida en su escuela, como la “chica del baile del vientre”, cosa que sin saber, en el futuro la haría triunfar de la manera en la que ahora lo hace.

En la primaria, intentó entrar al coro del colegio, en donde fue rechazada, debido al tono de voz que posee; sin embargo, ella jamás se dio por vencida por ese tipo de comentarios y continuó desarrollando su talento.

Posteriormente, se mudó a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, en donde tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria, y en donde amplió su aprendizaje, para poder empezar a conocer nuevos idiomas como el inglés, portugués, italiano y árabe.

Algunos años más tarde, ingresó a la Universidad de California, en donde estudió solo un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental; sin embargo, no terminó la misma.

En una entrevista, la colombiana reveló que durante el semestre que estuvo en la universidad, a pesar de que ya empezaba a tener un poco de fama, nadie se daba cuenta de que era ella. Una de las razones era porque acostumbraba a llegar a sus clases sin maquillaje e iba con una gorra de béisbol.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, reveló la colombiana.