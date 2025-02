¡Exitosa carrera de Romana Quintero!

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con 41 años de servicio la maestra de Educación Física, y extraordinaria jugadora de softbol en sus mejores años, Ma. Romana Quintero Ruiz inició su labor docente en 1984 en la primaria Leona Vicario, fue Conductora de Programa en la Supervisión Regional No. 1 de Educación Física y también estuvo comisionada en clase directa en la primaria Redención del Proletariado Vespertina en la recta final de su carrera.

​Relata que después de fungir como Conductora de Programa se quedó con 4 horas entrenando atletismo, desde mayo de 2015 hasta el 21 de enero de 2024, y del 22 de enero de 2024 al 15 de enero de 2025 fungió como maestra de Clase Directa en la Redención del Proletariado. Y unos meses más seguirá apoyando en la Supervisión Regional No. 1 de Educación Física en Juegos Escolares, “luego promoveré mi pre jubilación”, afirma.

​Romana Quintero, es egresada de la carrera de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Generación 1981-1983, posteriormente realizó su Nivelación Pedagógica en la escuela Normal Superior de Tamaulipas. Mediante el Programa de COSSIES en 1983 llegó a la escuela primaria Leona Vicario para hacer su Servicio Social, luego de cumplir su cometido la Dirección del plantel y sociedad de padres de familia le pidieron que se quedara a laborar como docente teniendo el apoyo de la Directora Lupita Balandrano Guevara para incorporarse al sistema de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en 1984 donde integró la plantilla de maestras y maestros durante 27 años.

​“Mi trabajo de 41 años ahí está plasmado en los patios escolares, participamos en todos los eventos y proyectos que convoca la Dirección de Educación Física como basquetbol, futbol, voleibol, atletismo, Concursos de Escoltas, Semana Internacional de la Educación Física, futbol de salón, donde hubo triunfos y derrotas, pero aprendimos mucho de todo. En un Concurso de Escoltas ganamos la etapa estatal y de ahí nos fuimos a la Plaza de la Constitución de la ciudad de México un 24 de febrero de 1994 siendo la abanderada y sargento mi sobrina Diana Maribel Sánchez Quintero”, afirma Quintero Ruiz.

​Dentro de sus actividades se mencionan convivencias familiares, recreaciones acuáticas, campamentos escolares, “Mi Mejor Clase”, Desfiles Deportivos y Cívicos, “también apoyamos proyectos de los Programas Académicos de Grado Red Escolar, y algunas campañas promovidas por diferentes organismos gubernamentales, educativas, culturales y sociales”.

​Agradece a Dios por todo lo que le ha dado, “Dios me ha dado todo, agradezco a mi familia, a mis padres Vicenta Ruiz García (qepd) y Eugenio Quintero Bustos; a mis hermanos Fernando, Vicente (qepd), Ma. Guadalupe, Eugenio (qepd) y Marco Antonio Quintero Ruiz, así como a la Gran Familia Leona Vicario por su apoyo brindado en todas las actividades que llevé a cabo con entrega y mucha disposición”.

​Muy en especial agradecimiento a su abuelita Romanita, “quien me dio muchos consejos para ser lo que soy ahora. Gracias donde quiera que estés abuelita”.También agradece a todas las generaciones de niñas y niños “que tuve la oportunidad de iniciar en el maravilloso mundo de la Educación Física y Deporte. Porque con su amor, generosidad y entusiasmo permitieron que nunca saliera de mi corazón la niña que llevo dentro, porque la juventud, el ánimo y energía con la que inicié se conserva aún”.

​BRLLANTE DEPORTISTA

​Su inquietud por los deportes se acrecentó cuando estudió la primaria y secundaria, y rindió frutos destacando de niña y adolescente en atletismo, básquetbol, futbol, voleibol, beisbol y softbol. En este deporte inició su larga y exitosa carrera en 1977 a la edad de 14 años en la Liga Promocional de Softbol jugando en los equipos Súper Amigas, Ángeles de Charly, Venaditas, SUTSPET, UPYSSET, Veterinaria, UDET, así como jugadora invitada en torneos de Nuevo Laredo, Matamoros, Madero y Río Bravo.

​Romana se destacó desde sus inicios demostrando gran inteligencia y valentía convirtiéndose en una de las mejores jugadoras de Victoria y del estado, lo cual la llevó a competir en torneos estatales y nacionales así como en concentraciones para torneos internacionales. Fue considerada como jugadora talismán, ya que en los equipos que jugó, o salían campeones o subcampeones, pero siempre brillando con luz propia.

​Menciona que en el año 2000 quedó campeona bateadora en un Campeonato Estatal de Primera Fuerza celebrado en Nuevo Laredo y fue seleccionada para representar a Tamaulipas en el Nacional con sede en Acapulco, Guerrero.

​De 1978 al 2000 vivió sus mejores épocas como deportista de alto rendimiento participando en estatales, pre nacionales y nacionales en los deportes de atletismo, softbol y básquetbol.

En 1981 participó por Tamaulipas en un Campeonato Nacional donde fue preseleccionada para el Mundial de Canadá jugando en la posición de cátcher. Un año después participó en otro estatal de softbol, también en un estatal de atletismo e integró el mítico equipo Potrancas de Básquetbol.

Como profesional de la Educación Física fue entrenadora de la Selección Victoria en los Juegos Estatales Infantiles Escolares en 1985 y ha recibido un sin fin de reconocimientos por parte de la Secretaría de Educación, Departamento de Educación Física y del mismo Gobierno del estado.

Algunos de sus ex alumnos y ex alumnas que han destacado en el deporte de alto rendimiento: Fernando Alberto Benavides Treviño (softbol internacional), Cecilia Martínez Aguilera (judo internacional), Carlos Reséndiz Treviño (Liga Mexicana de Béisbol), Cristian Atala Yáñez(atletismo internacional), Manolo Atala Yáñez ( futbol), Nilda Quintanilla de la Fuente (ajedrez), Eugenia del Carmen García Ortiz (triatlón internacional) y el más grande ligamayorista tamaulipeco Ismael “Rocket” Valdez Álvarez.

Para concluir, añade que también trabajó muy buenosaños en Gobierno del estado comisionada en FomentoDeportivo o Dirección General del Deporte con los licenciados Gonzalo Rivera Hernández, Felipe Leal García (qepd) y el ingeniero Santos Lozano Cedillo. “Guardo muchos gratos recuerdos especialmente por todo el apoyo y consejos que me brindó el profesor Carlos José Benavides Peña (qepd), para mí, y para muchos deportistas, fue un gran amigo y mentor y siempre voy a estar muy agradecida con él. Fue mi primer entrenador y mi primer manager en el primer nacional en que participé en 1979 y factor determinante en mi carrera como TSOD, fue quien me impulsó a conseguir mi primera oportunidad como trabajadora en Gobierno del estado. Mi relación con el profe no se suscribió solo a su persona pues tuve la fortuna de convivir también con su esposa e hijos con quienes hasta la fecha tengo una bonita amistad”.

¡Turno al bat para Romana Quintero…!