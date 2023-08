Selena Gomez se somete a cirugía

La cantante y actriz Selena Gomez ha estado muy ocupada este verano. Además de volver a la pequeña pantalla con la tercera temporada de su exitosa serie Solo asesinatos en el edificio, la semana pasada la antigua estrella Disney quiso agasajar a sus incondicionales con el lanzamiento de una nueva canción, Single Soon, que anticipa la llegada de un nuevo trabajo discográfico este próximo otoño.

En las redes sociales, algunos fans han estado debatiendo sobre el efecto tan negativo que, para el rendimiento comercial del citado tema, podría tener la relativa falta de promoción que ha venido haciendo artista. Selena, quien parece estar siempre muy atenta a lo que se dice de ella en la esfera virtual, no ha tardado en intervenir en la conversación para explicar su ausencia y, de paso, dejar claro que al día de hoy las ventas que genera su música no le quitan el sueño.

La diva del pop ha dejado algo inquietos a los internautas, ya que ha justificado su desaparición de las últimas semanas con un llamativo contratiempo. “Me rompí la mano y he necesitado cirugía. No me importa vender nada. Simplemente me hace feliz crear música con mis amigos”, ha sido la fría respuesta que les ha ofrecido, todo ello en una publicación que precisamente había colgado ella para animarles a comprar su sencillo o, al menos, reproducirlo en las plataformas de streaming.

La polifacética artista, de 31 años, no ha querido dar más detalles sobre su lesión, sumiendo a sus seguidores en una profunda intriga.