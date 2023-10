Selena Gomez abandonó Instagram por ‘culpa’ de Justin Bieber

La actriz de Solo asesinos en el edificio mantuvo una relación sentimental intermitente con el cantante Justin Bieber que terminó definitivamente en 2018, después de que se dieran una nueva oportunidad, la cual ya nadie esperaba tras ocho años de idas y venidas.

Pero hubo algo aún más sorprendente que el hecho de que su enésima reconciliación llegara a materializarse o que finalmente no funcionara. En cuestión de semanas se confirmó que el joven artista estaba saliendo con quien ahora es su esposa, Hailey Baldwin, otro de sus amores de juventud. Y esa fue la gota que colmó el vaso para Selena.

La actriz, productora y cantante ha desvelado ahora en conversación con Fast Company que aquella decepción amorosa fue uno de los factores decisivos para alejarse de Instagram.

“Acababan de romperme el corazón. No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo”, ha confirmado. No hace falta pensar demasiado para darse cuenta de que se refiere a las fotos de Justin y Hailey.

En aquellos momentos, las comparaciones se volvieron más odiosas que nunca y aumentaron sus inseguridades. “Hubo momentos en los que no me sentía bien con mi apariencia por lo que veía en Instagram. Pensaba: ‘Ojalá mi cuerpo se viera así’”.

SE SENTÍA INSEGURA

Selena sabe que por aquel entonces ya no tenía el cuerpo de una adolescente, mientras que Hailey encaja en los cánones de belleza de la pasarela, a excepción de su corta estatura. Leer los comentarios al respecto tampoco ayudaba.

“Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. ¿Acaso no es irreal esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?”.

Aunque a Selena le diagnosticaron trastorno bipolar en la misma época en que rompió con Justin, solo hizo pública su condición dos años después. Lo hizo porque estaba preocupada de que se le juzgara y empezara a perder oportunidades laborales.