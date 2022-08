Cabe destacar que esta no es la primera vez que se habla de la apariencia física, sobre todo del rostro de Vanessa Claudio, pues hace algunos meses, Alex Kaffieaseguró que en la televisora del Ajusco los productores le habrían pedido que ya no se realizara más procedimientos estéticos.

“La orden vino por parte de sus superiores: «deja de inyectarte botox en el rostro». Esa es la exigencia que Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo, recibió hace días. Y es que sus jefes alegan que la cara de la presentadora ha perdido naturalidad y gesticulación por el exceso de toxina botulínica que se ha puesto en la cara”, escribió el presentador en su columna para un diario de circulación nacional.

Belinda, Vanessa Claudio, Gloria Trevi y Ninel Conde abusarón del.botox. pic.twitter.com/pn4x94wSvv — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 16, 2022

Incluso desde entonces en las redes sociales sus seguidores le pidieron que ya no se realizara más procedimientos estéticos, pues aseguraron que ya se estaba viendo un poco extraña su apariencia.

“Próxima Lyn May”, “Eres hermosa, pero ya no hagas nada en tu carita porque te estás viendo rara”, “Señora, ya no se haga nada en la cara”, “Eres hermosa, ya no te hagas nada”, son algunos de los comentarios que se leen.