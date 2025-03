Salud de Memo del Bosque: Tomó drástica decisión y ¿salió del hospital?

El productor Memo del Bosque ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores tras revelarse que decidió interrumpir su tratamiento de quimioterapia. A cuatro años de haber superado el cáncer, el esposo de Vica Andrade enfrenta nuevamente una crisis de salud, lo que lo llevó a ser internado en un hospital de Texas para continuar con estudios médicos, pero un amigo cercano acaba de actualizar su estado de salud.

Memo del Bosque dejó las quimioterapias; ¿salió del hospital?

Gerardo Quiroz, amigo cercano del productor, fue quien compartió detalles sobre su estado de salud en recientes declaraciones. Explicó que Memo ha estado enfrentando complicaciones en los últimos tres meses, pero que, tras suspender las quimioterapias, experimentó una aparente mejoría.

“Lleva prácticamente tres meses con una crisis que se ha ido agudizando… Hace cinco años la libró bien nuestro hermano Memo, con un tratamiento agresivo, pero tomaron muy buenas decisiones Vica y Memo en aquel entonces. Dios nos hizo el milagro, recobró fuerzas, su sistema inmunológico se fortaleció después del trasplante (de médula ósea)”, expresó Quiroz en una entrevista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Pese a la incertidumbre sobre su condición exacta, Quiroz confirmó que Memo decidió suspender la quimioterapia, lo que inicialmente le permitió recuperar fuerzas y retomar su vida cotidiana. Sin embargo, posteriormente sufrió un periodo de debilidad que lo llevó a ingresar a un hospital en Texas para recibir atención especializada.

“Hace unos meses él decidió no tomar más quimioterapia y eso le empezó a dar cierta fuerza. Comenzó a hacer su vida prácticamente normal y después tuvo un periodo de debilidad. Comenzó a sentirse mal y entró al hospital unas semanas en febrero y tomó la decisión, desde diciembre que se fue a ver a su familia, de internarse en un hospital en Texas donde los tratamientos son excelentes”, dijo.

“Estoy enterado que ha mejorado, gracias a Dios. Esta última semana mejoró bastante y ya está en casa con sus hermanos allá en Texas. Ya salió del hospital, eso me dio mucho gusto”, confesó.

¿Cómo está Memo del Bosque?

Sobre un posible nuevo diagnóstico de cáncer, Gerardo Quiroz evitó confirmarlo, pero dijo que Memo se encuentra estable y con un estado de ánimo positivo.

“No me atrevería a decir ningún diagnóstico, sé que el tratamiento intensivo que tomó las últimas semanas de febrero le vino muy bien. De hecho, tuve comunicación con él, platicamos y lo oí bien, fuerte”.

Según Quiroz, Memo del Bosque mantiene una actitud firme ante su recuperación. “Me dijo: ‘Ahí la llevo, estoy en la lucha, amo la vida, amo a mi familia y por ellos voy a salir adelante’. Lo escuché bien, fuerte y eso quiere decir que el tratamiento está funcionando, gracias a Dios”, agregó.

Memo del Bosque rompe el silencio sobre su salud

El propio Memo del Bosque también se pronunció para aclarar su estado de salud y la razón por la que ha estado ausente de los medios y redes sociales. En una breve comunicación con el periodista Alex Kaffie, explicó que actualmente se encuentra en Texas realizándose estudios médicos.

“Batallo para escribir y casi no uso el teléfono. Estoy acá en Texas haciéndome unos estudios en un hospital y por eso he estado incomunicado. Están mis hermanos acá, que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo. Pero ahí la llevamos, espero que todo vaya bien”, expresó.

Aunque el productor no dio más detalles sobre su diagnóstico, sus palabras dejan entrever que continúa bajo supervisión médica y en proceso de recuperación.