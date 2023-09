Revela Karla Souza que perdona a productor que abusó de ella

[ssba]

La actriz y productora Karla Souza se colocó en la mira pública luego de que en febrero de 2018 decidiera contarle a la periodista Carmen Aristegui en CNN en Español que un productor de cine mexicano abusó psicológica y sexualmente de ella.

A pesar de que la artista no reveló la identidad de su agresor, a la postre se señaló a Gustavo Loza por esta acción, y aunque él ha aclarado en infinidad de ocasiones que no es el responsable, Souza no ha negado que se trate de él.

Sin embargo, todo indica que Karla ya dejó ese tema en el pasado, pues durante su más reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la famosa reveló la manera en que decidió responderle a su agresor.

“Justo mi contestación fue la película (La caída), o sea, en vez de contestarlo con un tuit, o con un Instagram o con una contestación quizás cortés, porque es un tema sumamente complejo”, dijo Souza ante las preguntas de los reporteros sobre el tema.

“Cuando vi en ese momento la manera en que reaccionaron los medios, entendí que no era momento para hablarlo, y que yo iba a poder contestar con el arma más fuerte que tengo que es el cine”, agregó la artista.

UNA CATARSIS

Sin embargo, la actriz que saltó a la fama tras su participación en la cinta Nosotros, los Nobles, sorprendió al asegurar que ya indultó al productor que la ultrajó. “A través de la película también aprendí a sanar, a perdonar y a poderlo compartir para que pudieran entenderlo”, manifestó al respecto.

Finalmente, Souza aseguró que no tiene miedo a las críticas que pueda recibir por esta declaración.

“Cada quien tiene el derecho de pensar como quiere, como dicen, no soy monedita de oro”, expresó.