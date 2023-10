Por documento legal no puede hablar de los problemas que hay en OV7

Mariana Ochoa manifestó que gracias a uno de los integrantes del grupo OV7, tanto ella como todos sus compañeros están impedidos para hablar públicamente de los problemas que han dividido a la famosa agrupación.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la artista de 44 años, puntualizó que es únicamente uno de sus colegas el que tiene diferencias con todos los demás, y sin revelar su identidad, manifestó: “En realidad todos nos llevamos muy bien, como lo he dicho, hay una persona de la que no puedo hablar porque se tuvo que firmar un contrato de confidencialidad por petición de él; sin embargo, con los otros cinco, porque yo sería la sexta, nos llevamos increíble, nos vamos a comer, platicamos en los aviones, creo que no se vale que una persona diga que no nos llevamos todos, más bien si una persona tiene una mala actitud, pues ya quedará en esa persona”.

Pese a que la banda anunció que será este diciembre el último concierto de OV7, Mariana no descartó que en breve se vuelvan a reunir.

“No está platicado, como que cada quien da la versión de lo que siente, yo siempre he dicho que ahorita vamos a hacer una pausa indefinida, al menos aprendí que los nunca no existen, ni los siempre tampoco, yo creo que sería bonito tal vez más adelante”, aseveró.

SIN PROBLEMAS CON JNS

Por otra parte, la cantante aseguró que sus diferencias con sus colegas del grupo JNS han quedado en el pasado, luego de que Mariana hiciera un polémico comentario en las redes sociales del grupo femenil, señalando que les había faltado energía durante un show.

“Me apareció el video, me pareció que se veían cansadas, tal vez no lo dije de una manera tan sutil, o sea, lo pensé y lo puse, literal. Si quisiéramos hacer cosas con dolo, ellas o yo, créeme que nos sabemos muchísimas cosas con lo cual lo podemos hacer, pero no, hay cariño y respeto”, manifestó.