Padece Adele una depresión estacional

La cantante de Rollin in the Deep, de 35 años, que recientemente perdió alrededor de siete kilos como parte de una revisión de su estilo de vida, padece el trastorno TAE (trastorno afectivo estacional), que provoca depresión en los meses de invierno, cuando hay menos luz solar.

“Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí. A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Angeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”, dijo en una entrevista para The Hollywood Reporter.

A la cantante también se le preguntó si había considerado actuar, y respondió: “Hay una película que quiero hacer, pero el tipo cuya película sería, no está mentalmente preparado para escribir el guion… No te voy a decir nada, ni dar pistas, sin embargo, lo molesto de vez en cuando por eso, pero todavía no ha llegado a ese punto. Pero ese es el único papel que siempre quiero, porque creo que lo lograría”.

También reveló que preferiría trabajar en el mundo del espectáculo fuera del centro de atención.

“El trabajo de mis sueños es ser lectora de guiones. La gente piensa que es gracioso y no me toman en serio. Le digo a mi gerente: ‘Quiero tener mucho éxito en algo. Él me dice: ‘¿Qué?’. Pensé: ‘Pero (la música) es mi pasatiempo’. Simplemente caí en eso. Quiero estar en la televisión y detrás de escena”.