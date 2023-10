No perdonará a Tristan Thompson

La estrella televisiva Khloé Kardashian ha repetido hasta la saciedad que no propiciará ni facilitará una hipotética reconciliación con Tristan Thompson, padre de sus hijos True y Tatum. Ni la paternidad compartida ni la relación tan cordial que mantiene hoy en día con su ex han conseguido ablandar el corazón de la empresaria, al menos no lo suficiente como para darle una segunda oportunidad.

Khloé ha vuelto a dejar muy claro que no confía en los propósitos de enmienda de Tristan, quien le ha sido infiel en infinidad de ocasiones. “No digo que no le crea, pero le he escuchado decir eso tantas veces y, por supuesto, me ha enfadado muchas veces en el pasado”, ha confesado en el último episodio del reality familiar, Las Kardashian. “Porque si tanto me quiere, ¿por qué me ha tratado de esa manera? ¿Y por qué tantas veces? No estamos hablando de un descuido. Soy una romántica empedernida, pero eso no va a cambiar lo que siento tras todo lo que ha ocurrido”, ha sentenciado.

Varias de esas traiciones se produjeron antes, durante y después del primer embarazo de Khloé, allá por 2018. Solo unos meses más tarde, en enero de 2019, Tristan se dejó llevar de nuevo por sus instintos y se besó apasionadamente con la modelo Jordyn Woods, amiga íntima de Kylie Jenner, en medio de una fiesta de Nochevieja. Tras ese llamativo idilio, la socialité decidió cortar por lo sano con el astro de la NBA, aunque acabó perdonándole años después y decidieron tener otro hijo juntos.