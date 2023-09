Miley Cyrus no ganó ‘ni un centavo’ con su gira Bangerz

La cantante Miley Cyrus provocó un gran terremoto entre sus seguidores al anunciar, hace ya unos meses, que no volvería a embarcarse en una maratoniana gira mundial.

Desde entonces, la estrella ha argumentado con vehemencia que el frenético ritmo de trabajo que se desprende de ese estilo de vida es poco “saludable” para ella, así como el estrés de tener que exponerse cada noche ante decenas de miles de personas que corean su nombre y esperan una actuación intachable por su parte.

La intérprete estadounidense ha dejado claro que no pretende retirarse de los escenarios, aunque limitará sus presentaciones en directo a los platós de televisión y a auditorios de pequeña y mediana capacidad. En su última charla con el diario The Sun, Cyrus ha ofrecido además otro motivo que explicaría su aversión a las producciones tan elaboradas y teatrales, una estrechamente ligada a la experiencia que vivió en su gira más multitudinaria y ambiciosa hasta la fecha, el Bangerz Tour de 2014.

En esa época, Miley Cyrus se destacaba como la artista más irreverente, polémica y, todo sea dicho, carismática de esa hornada de antiguas estrellas Disney que dieron el salto a la escena pop más comercial.

NO CREYERON EN ELLA

La cantante revela que no tuvo apoyo financiero para embarcarse en ese tour. “Fue una inversión en mí misma. Muchas de esas ideas eran tan extravagantes, que nadie quiso apoyarme en su elaboración. Tenía camas gigantes, muñecos enormes y llegaba al escenario desde un tobogán que era una réplica de mi propia lengua”, ha recordado la afamada artista, quien asegura que no ganó “ni un centavo” con el proyecto ante la enorme disparidad entre ingresos y gastos.

“No me llevé ni un centavo en beneficios porque quería que fuera excelente. Todo el mundo me preguntaba por qué hacía eso, me decían que iba a hacer cientos de shows sin ganar nada de dinero”, ha apuntado.

El Bangerz Tour, que fue la decimosexta gira que más recaudó en 2014, nunca fue concebido por Cyrus como una máquina de hacer dinero, sino como un impactante ejercicio de auto reivindicación. “Les dije a todos que no hay nadie mejor para invertir que en una misma. Lo pagué todo de mi propio bolsillo para conseguir exactamente lo que quería, lo que mis fans merecían”, ha defendido con orgullo.