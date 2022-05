Mamá de Belinda lanza indirecta a Nodal: ‘Que no regrese con el naco

La polémica continúa tras la ruptura de Christian Nodal y Belinda, y es que ahora la mamá de la actriz de “Bienvenidos a Edén” sorprendió a sus fans con un mensaje que aseguran fue una indirecta para el intérprete de “Botella tras botella.

Luego de la separación de los cantantes, la mamá de la joven, Belinda Schüll se ha encargado de defender a su hija y de mostrar su apoyo en todo momento. Recientemente la señora aplaudió un comentario en redes sociales donde recomendaban a Belinda “no regresar con el naco”.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, mencionó un usuario de Instagram, a lo que la ex suegra de Christian comentó emojis en forma de aplausos.

Sin embargo, pronto los fans del cantante sonorense salieron a defenderlo.

“¡Ah!, pero cuando viajaba en su jet privado no era un ‘naco’”, fue uno de los comentarios.

Anteriormente la mamá de Belinda también había lanzado una indirecto para Christian Nodal al asegurar que las personas que no son leales no valen nada, por lo que los fans de la cantante comenzaron a sospechar de una supuesta infidelidad que los llevaría a terminar la relación.

«La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, mencionó Belinda Schüll en su cuenta de Instagram días después de la ruptura de la ex pareja.

Además, en una entrevista la mamá de Belinda aseguró que su hija estaba concentrada en su trabajo para superar su separación.

“Lo que le ha pasado… ha estado escribiendo unos temazos impresionantes, de desamor, de amor, entonces todo esto lo que hace es que despierta más el alma, te inspira porque sufres y pues la verdad es que estar trabajando es como un salvavidas en este momento”, mencionó.