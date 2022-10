Lucero revela los motivos por los que no volvería a casarse con Mijares

Desde junio pasado que Lucero y Manuel Mijares arrancaron la gira de conciertos ¡Hasta que se nos hizo!, los fans de ambos insisten en la posibilidad de que su amor renazca y vuelvan como pareja a más de una década de haberse divorciado y tener dos hijos en común. Infinidad de veces han dicho que su etapa como matrimonio concluyó en los mejores términos y no hay vuelta atrás. Sobre todo porque cada uno mantiene una relación sentimental con otras personas, ella con el empresario Michel Kuri y él con Pita de la Vega .

Sin embargo, en uno de los recientes conciertos que ofrecieron como parte de su tour, Lucero dio las razones por las que no volvería a casarse con el papá de sus hijos José Manuel y Lucerito. Durante una pausa del espectáculo y mientras se colocaba una guitarra eléctrica como preámbulo al tema Tácticas de guerra , la llamada Novia de América platicó unos minutos con el público: “No te pasa eso de cuando dicen ‘Ay, yo creo que ya van a volver’. Y nosotros ‘¡No, espérate!’”. Mijares de inmediato la interrumpió y dijo: “Es que, ¿tan mal la pasaste?”, y ella le respondió “No, la pasamos muy bien, pero no así como para repetirlo otra vez”. Y entonces, explicó los motivos de su negativa. “¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino”.

En ese momento, el público soltó la carcajada en señal de lo poco que le estaban creyendo y Lucero insistió en que las labores de la casa se le dan bien y brilla en su papel dentro de la cocina. “Todas esas cosas yo las hacía, yo trapeaba, yo cocinaba, ¿verdad, Fernando Fiore? Te estoy viendo, ¿verdad que sí?”, preguntó ella dirigiéndose a la sala. Ante lo cual, Mijares rápidamente apuntó “Tú eres testigo de que no movía un dedo, eh”. “Ay, si yo alguna vez te hice quesadillas y aunque no te hiciera quesadillas, ¿verdad que soy bien buena gente? Además, Manuelito , no se puede estar así muy guapa y muy preciosa y haciendo quesadillas”, añadió Lucero. Lucero y Mijares alistan su cuarta presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre.