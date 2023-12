Michel Kuri niega romance con joven argentina

[ssba]

A pesar de que en días pasados corrió un fuerte rumor con respecto a que el empresario Michel Kuri había iniciado un nuevo romance tras su rompimiento con la cantante Lucero, todo indica que la artista mexicana aún tiene esperanzas de volver con su expareja.

Después de que en Todo para la mujer se filtró la imagen de una joven mujer rubia que se señaló como la nueva pareja del sobrino de Carlos Slim, el empresario solicitó que lo desvincularan sentimentalmente de ella, y así lo informó la periodista Maxine Woodside.

“Ayer o antier dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera, de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular, ahora en persona no sabemos, porque ahora con el Photoshop pues, a saber”, abordó el tema la llamada “Reina de la radio”.

Acto seguido, la titular del mencionado programa radiofónico puntualizó: “El caso es (Kuri) habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y aclarado el punto, el señor dijo que ‘no, que no anda con la chica argentina’”.

Al ser cuestionada por la identidad de la joven que ha acaparado la atención en los últimos días por su presunto vínculo con el ex de Lucero, Woodside manifestó:

“No, nos aclaró, nada más sabemos que es argentina, y que es muy guapa, pero ya nos dijo que no, que no anda con ella, entonces aclarado el punto señor Kuri, está aclarado el punto”.

Esta noticia pondría de buen humor a la intérprete de “Cuéntame” y “Ya no”, quien semanas atrás externó su esperanza de volver con el empresario en un futuro cercano.

“Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido como un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré”, explicó la cantante en ese momento.