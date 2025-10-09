Leonardo Aguilar felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños 22 y filtra primeras fotos de la lujosa fiesta

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, está de fiesta. Y es que apenas ayer, 8 de octubre, celebró su cumpleaños número 22. Además de una celebración en grande, la joven recibió muchos mensajes afectuosos por parte de su círculo cercano. Los que más llamó la atención fueron los compartidos por Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar, padre y hermano de la joven. Esto fue lo que le dijeron.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar a su hermana Ángela por su cumpleaños número 22?

A través de redes sociales, Leonardo Aguilar compartió un video junto a Ángela en su festejo de cumpleaños. “Fingiendo” que su hermana no está presente, le dedica unas dulces palabras en las que deja ver el gran amor y la admiración que siente por ella.

Leonardo Aguilar “Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer. Ángela va a fingir que no la está escuchando. Este es mi post de felicitación para Ángela: la quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto”

El cantante resaltó que Ángela es una persona muy especial que se merece “todo”, dejando claro que “seguirá brillando” a pesar de todo.

“La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay pocas personas por las que yo siento tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela. Se merece todo, seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho, Ángela, felicidades”, expresó.

El momento finalizó cuando la persona que grababa lo instó a que le diera un abrazo a su hermana: “Es que era como que no estaba”, concluyó.

¿Cómo fue la fiesta por el cumpleaños número 22 de Ángela Aguilar?

Por lo que se puede ver en el video de Leonardo Aguilar, el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar se celebró cerca de la playa. Todos los invitados vistieron de blanco y la fiesta con la presencia de familiares y amigos muy cercanos a la familia.

Según reporte del periodista Pablo Chagra, el festejo también tendría la presunta asistencia de celebridades como Marc Anthony y Grupo Frontera. Cabe destacar que el evento fue muy íntimo y los medios de comunicación no tuvieron acceso, por lo que Leonardo es el primero en revelar imágenes exclusivas.

Y es que ni Ángela Aguilar, ni su esposo, Christian Nodal, han compartido fotos de la fiesta. No obstante, todo parece indicar que todos los presentes se la pasaron muy bien, permitiendo que la festejada disfrutara de grandes momentos.

¿Cómo fue que Pepe Aguilar felicitó a su hija Ángela por su cumpleaños número 22?

Por otro lado, Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, optó por hacer una publicación en redes sociales para felicitar a su hija. El intérprete de ‘Mujeres cómo tú’ compartió un video con imágenes de la infancia de Ángela,

Junto a su post, lanzó un mensaje en el que se dice muy orgulloso de lo que la esposa de Christian Nodal ha logrado a lo largo de los años, no solo como artista, sino también como ser humano. También resaltó lo mucho que la ama y admira.

“22 años. Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, expresó.

Tanto el post de Pepe como el de Leonardo se llenaron de comentarios divididos. Si bien sus fans aplaudieron el gran amor que le tienen a Ángela, algunos sacaron a relucir las críticas que la joven sigue recibiendo por su romance con Nodal.

Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado ante las palabras de sus familiares y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para compartir las felicitaciones que su círculo cercano y fans le han mandado.