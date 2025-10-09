¿Cuándo Dan Canasta Alimentaria Edomex? Días de Entrega de Despensa del Bienestar Octubre 2025

En el Estado de México, mujeres de entre 50 a 64 años de edad tienen oportunidad de obtener una Despensa del Bienestar por parte de la Secretaría del Bienestar del Estado de México. En N+ te explicamos Cuándo habrá un nuevo periodo de entrega de Canastas Alimentarias en Octubre 2025, así como las letras que deben acudir según el día.

¿Cuándo entregan la Canasta Alimentaria con Despensa para el Bienestar en Octubre 2025?

La distribución de estas despensas para el bienestar se realiza a través de los CEDIS de los distintos municipios del Estado de México. En cuyas páginas de redes sociales se ha dado a conocer el calendario de entrega de la Canasta Alimentaria.

Estas dispersiones se hacen de forma escalonada en las distintas entidades.

En el caso de Valle de Chalco, el calendario comienza el 6 de octubre y termina el 28 del mismo mes. Las beneficiarias deben acudir al CEDIS 154, en el día que les corresponde según la letra de su primer apellido.

Letras A y B – 6 y 7 de Octubre 2025

Letras C – 8 y 9 de Octubre 2025

Letras D, E y F – 10 y 11 de Octubre 2025

Letra G – 13 y 14 de Octubre 2025

Letras H, I, J, K, L – 15 y 16 de Octubre 2025

Letras M – 17 y 18 de Octubre 2025

Letras N, O, P, Q – 20 y 21 de Octubre 2025

Letra R – 22 y 23 de Octubre 2025

Letras S – 24 y 25 de Octubre 2024

Letra T, U, V, W, X, Y, Z – 27 y 28 de Octubre 2025

Los horarios de atención a las mujeres de 50 a 64 años de edad son de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30 horas, mientras que los Sábados es de 09:00 a 13:00 horas.

¿Qué requisitos presentar para la entrega de Despensa del Bienestar 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Estado de México para el municipio de Valle de Chalco, las mujeres que en meses anteriores ya recibieron la Canasta Alimentaria, deben presentar:

INE Vigente (en original y copia)

De momento no se ha solicitado ningún requisito extra.

¿Quiénes reciben la Canasta Alimentaria en Estado de México y qué contiene?

Las beneficiarias son mujeres de entre 50 a 64 años de edad que están inscritas en el Programa de Desarrollo Social «Alimentación para el Bienestar».

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Estado de México, la Canasta Alimentaria contiene productos alimenticios y de aseo personal.