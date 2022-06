Karla Panini ha estado envuelta en polémica desde que comenzó su relación con Américo Garza, pues muchos aseguran que interfirió en el matrimonio de su colega, Karla Luna, además el hecho de que ella quedara a cargo de las hijas de la fallecida comediante desató mucha indignación entre los fans; sin embargo, la Lavandera güera asegura que fue una bendición y que no extraña a su compañera.

En varias ocasiones, Karla Panini se ha enfrentado a cuestionamientos sobre el supuesto triángulo amoroso en el que estuvo involucrada mientras Karla Luna luchaba contra el cáncer, incluso ha tenido que enfrentar a usuarios de redes sociales e incluso famosos que la señalan, pero ahora ofreció una entrevista en la que insistió en que cuidar a las hijas de su fallecida compañera es algo que ama.

En el podcast llamadao Pragmático de Miguel Ángel Cantú, Karla Panini aseguró que quedó en buenos términos con Karla Luna, pues antes de su fallecimiento, ambas hablaron y se quedaron tranquilas de que no había conflictos entre ellas.

Karla Panini fue cuestionada sobre la ausencia de su compañera y aunque en otras ocasiones aseguró que extraña a Karla Luna, ahora, la famosa indicó que no es así y explicó que “la ve” todo el tiempo en sus hijas.

“La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida”, indicó Panini.