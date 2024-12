Inicia controvertido juicio de Daddy Yankee contra su esposa por robo de 100 mdd

Daddy Yankee y su aún esposa Mireddys González se reencontraron en tribunales, luego de que el cantante de música urbana demandó a su expareja y a su hermana, Ayeisha González, por haber retirado de su cuenta 100 millones de dólares sin su autorización.

Durante su llegada al tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, este viernes 20 de diciembre, el reguetonero fue abordado por diversos medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre lo que ha sido lo más difícil de esta situación, a lo que contestó: “Yo creo que es un proceso de enseñanza”.

A pesar de que Daddy Yankee continuó su camino sin detener su paso, las preguntas continuaron, por lo que al escuchar si estaría dispuesto a tener algún tipo de comunicación con Mireddys, únicamente comentó: “Amén, todos estamos a prueba de Dios, es un proceso de enseñanza, estoy seguro”.

Pero cuando la palabra “traición” surgió entre los reporteros, el intérprete de “Con calma” intentó dejar ambigua su respuesta, y solo dijo: “Bueno…”, no obstante, la pregunta persistió, por lo que el reguetonero aclaró: “no, vamos a ver qué sucede, después de que acabe el proceso pues estaremos en mejor posición de decir algo, en estos momentos no, vamos a esperar a que culmine el proceso”.

Cabe mencionar que, durante el juicio, la defensa legal del cantante hizo hincapié en la manera que Mireddys decidió tomar el dinero de su expareja sin su autorización.

“Hace apenas unas semanas, intentó retirar, no 1 mil dólares, no 10 mil dólares, no 100 mil dólares, no 1 millón de dólares, ¡100 millones de dólares!, sin la consulta de nuestro representado, nunca en la historia de la corporación se había hecho un retiro de esa naturaleza, y menos de la manera en que se hizo, llegó al banco, iba a depositar una cantidad menor, cerca de los 10 mil dólares, imagínense cuántos papeles hay, y para 100 millones de dólares no se le consultó (…) el instrumento de nuestro representado para ejercer su profesión, no debe continuar en manos de personas que han faltado a su confianza”, dijo el abogado de Yankee al respecto.

Hasta el momento, se desconoce que más ha ocurrido durante el proceso legal que ha acaparado la atención en diversas partes del mundo, por lo que se espera que en breve se brinde más información sobre el asunto que aumentaría la discordia entre la ahora expareja.