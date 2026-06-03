Imelda Tuñón reacciona a cambio de testamento de Maribel Guardia: “Que lo deje a la beneficencia”

La disputa familiar entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia suma un nuevo capítulo, ahora marcado por el tema de la herencia y las decisiones testamentarias alrededor del hijo de Julián Figueroa.

Luego de que Maribel Guardia informara que modificó su testamento y redujo la parte de la herencia que originalmente contemplaba para su nieto, Imelda fue cuestionada sobre el tema y respondió con una declaración contundente.

“Ella puede hacer lo que ella… Y qué bueno que lo haga, es mejor que lo deje a la beneficencia”, lanzó la viuda de Julián Figueroa.

La reacción de la joven llega en medio de la controversia por la reciente destitución de Maribel Guardia como tutora testamentaria del menor y el nombramiento de la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda en su lugar, decisión que ha generado señalamientos y sospechas sobre posibles conflictos de intereses.

Sin embargo, la viuda de Julián Figueroa defendió el cambio y aseguró que la nueva responsable no vela por sus intereses personales, sino únicamente por los del niño.

“Ella no está encargada de mis intereses, está encargada solamente de los intereses del niño. Yo no puedo interferir. Hay una tutriz y hay un curador que van a votarlo por una albacea, pero no puedo ser yo nada de eso”, explicó.

Además, insistió en que la salida de Maribel Guardia del cargo no tuvo relación con sentimientos personales o represalias.

“No se le retiró a la abuelita porque no se le quiera, no fue por saña, sino porque no cumplió con su obligación y porque tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”, afirmó.

Los cuestionamientos crecieron debido a que algunos señalan que la tía designada no mantenía una relación cercana con Imelda durante la época en que compartían vivienda. Aun así, Tuñón sostuvo que otras personas de su círculo familiar también podrían asumir responsabilidades similares.

“También pudieran ser mis hermanos o alguna persona que realmente sepa cómo llevar finanzas”, señaló.

En otro frente, Imelda negó rotundamente los rumores que apuntaban a un supuesto respaldo legal de Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian, dentro del conflicto sucesorio.

“No, yo tengo mucho tiempo de no verlo, mucho, mucho tiempo de no verlo”, aclaró.

Asimismo, reveló que tampoco ha retomado comunicación con Juliana Figueroa, hija del El Rey del Jaripeo, tras la polémica familiar.

“Todavía no, tampoco”, respondió.

Mientras continúan los movimientos legales, las declaraciones de Imelda dejan ver que el conflicto ya no sólo gira en torno a la custodia y las diferencias familiares, sino también al delicado tema del patrimonio, las decisiones testamentarias y el futuro económico del hijo de Julián Figueroa.