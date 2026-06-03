Busca Yuriria ampliar cobertura de educación inicial no escolarizada

La iniciativa busca que más niñas y niños en Tamaulipas reciban atención en sus primeros años de vida, sin importar en qué parte del estado vivan.

La Diputada presentó hoy un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Educación firme convenios con universidades, de modo que los estudiantes puedan hacer su servicio social o prácticas profesionales acompañando a familias con hijos pequeños en sus propios hogares.

Cd. Victoria, Tamaulipas (2 de junio de 2026) – La Diputada de Morena Yuriria Iturbe presentó ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa de punto de acuerdo para ampliar la cobertura de los servicios de educación inicial no escolarizada en el estado.

«El propósito de esta propuesta es que a través de convenios con instituciones educativas más familias reciban orientación sobre cómo acompañar el desarrollo de sus hijas e hijos durante los primeros años de vida», explicó la presidenta de la Comisión de Educación.

Actualmente, el gobierno cuenta con un programa que envía a agentes educativos directamente a los hogares para orientar a madres, padres y cuidadores sobre crianza y desarrollo infantil. Sin embargo, solo hay 52 agentes en todo el estado, lo que limita el alcance de la atención, sobre todo en comunidades lejanas o con menos recursos.

Para atender esa brecha, la propuesta solicita a la Secretaría de Educación que, en coordinación con el Programa de Expansión de la Educación Inicial, establezca convenios de colaboración con universidades públicas y privadas. A través de esos convenios, estudiantes y personal en formación podrían incorporarse, mediante su servicio social o prácticas profesionales, al programa de visitas a hogares.

«Cuando apoyamos a la primera infancia, además de atender a una niña o a un niño, fortalecemos a toda una familia y construimos mejores oportunidades para el futuro de Tamaulipas», expresó la legisladora ante el Pleno.

La Diputada precisó que la propuesta no duplica ni sustituye los programas existentes, sino que construye alianzas institucionales para ampliar su alcance. «No creamos estructuras paralelas; coadyuvamos a ampliar su cobertura», señaló.

La iniciativa fue respaldada por el grupo parlamentario de Morena y fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y posterior dictaminación.