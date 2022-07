Hace tres años Humberto Zurita enviudó, tras esta lamentable situación se le ha visto muy concentrado en su vida personal, profesional y sobre todo como padre con sus hijos Emiliano y Sebastián. Y aunque en cualquier momento su familia podría crecer, el famoso explicó que no le gustaría ser abuelo.

En una entrevista para el programa ‘Sal el Sol’, el actor aseguró que lo que menos le preocupa es tener nietos, y que contrario a lo que mucha gente piensa, él anima a sus hijos a que disfruten plenamente de su soltería.

»No me veo como abuelo, yo ya eduqué a mis hijos y todos me dicen lo bonito que es ser abuelo, si se me da qué bueno, pero es algo que añoro. Ahora más que nunca la edad de mis hijos todavía les da para que estén como su serie (¿Cómo sobrevivir soltero?) y vivir solteros», comentó.

Humberto Zurita, quien constantemente presume en sus redes sociales los momentos con sus hijos, sobre todo después de la partida de su esposa, Christian Bach, asegura estar agradecido con la gente que se preocupa por su felicidad y la de sus hijos, quienes lo hacen sentir orgullosos por sus logros profesionales y personales.

»Sebastián y Emiliano orgullosos deberían de estar con lo bien que han hecho las cosas. Estoy agradecido con la vida, con el público, con ustedes (los medios de comunicación), con el medio que los ha arropado tan lindo y con tanto apoyo», mencionó.

Además, el actor también se refirió a la ausencia que vive todos los días desde la muerte de su mujer: »Christian está en mi corazón, en el corazón de sus hijos y cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella está siempre con nosotros y el cuerpo no es sólo más que un vehículo de transición para mí y ella ya lo transitó. Nos dejó muchísimos años de alegría, amor, nos enseñó a conocer el amor y la gratitud».

Finalmente, Zurita reveló que en ocasiones la actriz Christian Beach se le aparece en sus sueños y comentó que le encanta que suceda ese tipo de cosas: »Cuando sueñas a la gente que ya se fue de aquí es una forma de vivir esa vida paralela, de pasar a un plano diferente en el que están ellos y poder vivirlo con esas personas y revivirlo. Siempre soñar es bueno y si sueñas con alguien que amaste mejor todavía», concluyó.