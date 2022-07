Encarcelamiento de Juan Collado afectó la salud de Yadhira Carrillo: “No estoy muy linda»

La actriz Yadhira Carrillo ha confesado que desde que su esposo, el abogado Juan Collado, enfrenta una investigación por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, ella también ha sufrido del estrés luego de visitarlo regularmente en el Reclusorio Norte desde hace tres años.

Es por ello que confió que su salud se ha visto deteriorada durante los últimos meses, al grado de desarrollar una enfermedad que la afectado en diversos aspectos de su vida. Carrillo aseguró que se fue diagnosticada debido a las variaciones en su presión arterial, por lo que ya tiene un tratamiento.

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta. Yo era de presión baja, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza. Es pesado, muy difícil”, dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, explicó que esta condición también le trajo estragos físicos que han marcado, por ejemplo, su rostro. “Si me ven cerradito este ojo, perdón. Traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda (para dar entrevistas), pero aquí estoy”.

Yadhira Carrillo dice que están pagando por otros

Quien formara parte de proyectos como El privilegio de amar afirmó que solo la muerte podrá separarla del amor de su vida, quien paga injustamente los delitos de otros.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él. Es el amor de mi vida y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”.

Según sus declaraciones, quien finalmente se encuentra en la cárcel es un ciudadano que no es ni político ni servidor público. “El que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos y yo aquí con él de la mano”, agregó.