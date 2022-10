Humberto Zurita revela motivo por el que ocultó su romance con Stephanie Salas

Humberto Zurita y Stephanie Salas siguen gritando lo felices y enamorados que se encuentran tras confirmar su noviazgo; sin embargo, los artistas no escapan de los señalamientos públicos, debido a que en un principio ambos se negaban a hablar abiertamente del tema.

Los rumores sobre el noviazgo de Stephanie con Humberto comenzaron cuando fueron vistos juntos arribando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México presuntamente luego de haberse dado una escapada romántica, y luego de semanas de especulaciones fue Sylvia Pasquel, madre de Salas, quien acabó con las incógnitas, por lo que a la postre los artistas tuvieron que admitir su noviazgo.

Tras esta situación, es ahora Zurita quien durante su reciente encuentro con los reporteros, explicó la causa que lo orilló a ser tan hermético sobre su vida sentimental hace algunas semanas.

“Estoy muy feliz, estoy muy contento y estoy muy enamorado. Lo dije una vez y se tomó a mal, dije ‘no lo quise hablar antes por respeto a Christian’, y por ahí hubo un comentario de ‘bueno, también tendrías que respetar a Stephanie’. Claro que la respeto, pero bueno, ella misma sabe que Christian en mi corazón va a estar siempre, toda la vida, y ya pasaron tres años, y los que quedamos en la vida tenemos que estar preparados para los cambios”, explicó el actor de 68 años.

Pero al ser cuestionado sobre si piensa dar un paso más firme en su relación con la intérprete de 52, Humberto manifestó: “Yo creo que hoy en día la cosa es fluir, dejar que fluya la vida. Ella tiene hijas, yo tengo hijos, y no tenemos por qué imponerles a nuestros hijos nuestras vidas ¿no?, entonces dejemos que eso fluya y siga adelante y ojalá que sea por mucho tiempo, yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo. Yo duré con mi mujer 36 años casado”.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si se casaría con la nieta de Silvia Pinal, el padre de Sebastián y Emiliano Zurita comentó: “No lo sé, no lo creo, no sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie ¿me entiendes?, entonces no lo sé”.

Finalmente, Humberto Zurita aseguró que en sus planes nunca estuvo el enamorar a Stephanie Salas. “Yo no quise conquistarla, no creo en eso pues, creo que hay una química, una empatía que tienes con la persona, hay cosas que te gustan de la persona, yo cuando conocí a sus hijas supe la gran mujer que era”, declaró.