Harry y Meghan preparan filme para Netflix

Tras protagonizar un documental sobre su vida, de seis capítulos, su alianza con Netflix continúa con la producción de una película con la plataforma streaming.

Se cree que el príncipe Harry y su esposa Meghan pagaron más de 3 millones de dólares por los derechos de la novela de Carley Fortune, Meet Me At The Lake (Encuéntrame en el lago).

El drama será el primer proyecto conjunto fuera de cámara para la pareja como parte de su rumorado acuerdo de 100 millones de dólares con el servicio de transmisión, que firmaron hace tres años.

Una fuente le dijo al periódico The Sun on Sunday: “Los temas del libro atraparon a la pareja y fue elegido para su primera adaptación con Netflix”.

A lo largo de sus páginas, la autora relata una historia de amor que guarda similitudes con la de los propios duques de Sussex. Desde que llegó a las librerías en mayo ha sido un best seller, llegando a vender 37 mil copias en la primera semana.

“Estoy encantada de confirmar que me estoy asociando con las producciones de Netflix y Archewell en la adaptación de Meet me at the lake. La historia de amor de Will y Fern es muy importante para mi corazón, y no puedo imaginar una asociación más perfecta. Escribir este libro fue un tremendo desafío personal, y verlo reconocido de esta manera es realmente increíble”, ha dicho emocionada la escritora.

Por el momento se desconocen las fechas exactas que marcarán el proyecto ya que actualmente la producción está estancada, debido a la huelga de guionistas en Hollywood.

UNA HISTORIA CON SIMILITUDES

La historia que narra Meet me at the lake tiene tintes que recuerdan a los Sussex. “Una conexión casual envía a dos extraños a una aventura de un día de duración en la que hacen una promesa que uno mantiene y el otro rompe, con efectos que cambian sus vidas”, se lee en la sinopsis. A través de las páginas se acerca la historia de amor de una chica treintañera que pierde a su madre en un accidente automovilístico. Además, se abordan temas como la depresión posparto, las lecciones que marcan para siempre, los traumas infantiles y la salud mental, aspectos de los que el hijo de la fallecida princesa Diana siempre ha hablado abiertamente.

Otro detalle destacado es que uno de los escenarios en los que se desarrolla el libro es Canadá, donde vivía Meghan cuando conoció a Harry.