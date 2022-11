Gloria Trevi levantará la voz contra la violencia en su serie biográfica

Durante el claquetazo con el que iniciaron grabaciones de la bioserie «Ellas soy yo: Gloria Trevi», la productora Carla Estrada afirmó que se hablará sobre el abuso sexual

La cultura y la forma de expresarse de Trevi, desde que inició hasta la actualidad, ha cambiado radicalmente, por lo que en «Ellas soy yo: Gloria Trevi», bioserie que hará Carla Estrada se utilizará este cambio para generar conciencia de lo que ha vivido en la sociedad, y luchar contra la violencia y el abuso sexual.

“La primera vez que Gloria pisó un escenario fue conmigo en XE-TÚ, no estaban los medios digitales, todo ha cambiado y eso lo vamos a utilizar en su historia, para que podamos alzar la voz, evitemos la violencia y el abuso para hombres, mujeres, LGBT+, para lo que sea, la violencia y el abuso sexual deben eliminarse de nuestras vidas”, dijo la productora.

La teleserie sobre Trevi contará con 50 capítulos que se podrán ver en 2023.

La historia, aseguró la productora, no tendrá ningún tipo de censura por parte de la cantante quien, a pesar de estar ocupada, siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar.

“De todos los temas se hablaron, es una vida de más de 50 años, no se va a tocar todo al 100%, pero no hay un tema que se diga: ese tema no se toca”.