«Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí», dijo Gloria Trevi en un comunicado tras salir a la luz estas acusaciones. «Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta».

Según Infante, fue Camille Vásquez quien buscó a Gloria Trevi y le ofreció sus servicios como abogada, asegurando que ella creía en su inocencia.

En el 2000, Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo «Mary Boquitas», fueron arrestados en Río de Janeiro y acusados de secuestro, violación y corrupción de menores. Gloria Trevi pasó tres años en la cárcel en Brasil y luego fue extraditada a México. En septiembre del 2004, Trevi recuperó su libertad tras quedar absuelta por un juez, que determinó que no habían evidencias suficientes en su contra.