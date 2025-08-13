Exconductora de Hoy se empezó a quedar calva y le salieron quistes, pensó que tenía cáncer

Damaris Rojas presentó secuelas graves tras el accidente automovilístico que vivió el 11 de mayo de 2024, en el que recibió un fuerte golpe en la cabeza que la hizo perder la conciencia. Además, explicó que como consecuencia del percance sus implantes se rompieron y hace unas semanas se percató de que tenía el silicón regado.

¿Qué dijo Damaris Rojas sobre las secuelas de su accidente y el susto por posible cáncer?

“Desafortunadamente, el accidente que sufrí el año pasado, en el que me rompí la nariz y tuve inflamación en el cerebro, ¡me generó otra secuela más! Hace poco me hicieron un ultrasonido y detectaron los 2 implantes rotos. Se me regó el silicón y me salieron microquistes benignos”.

“Todo comenzó el pasado 19 de junio. Ese día puse mis manos en el pecho y sentí una bolita. Me mal viajé y pensé lo peor. Sobre todo, porque anteriormente ya había padecido algunos síntomas”.

“Me llegué a sentir cansada, deprimida, triste. Se me caía el cabello a montones. Creí que tenía cáncer. Me estaba quedando calva. Acudí a la clínica especializada en implantes de mama. Ahí me mandaron a hacer una resonancia magnética”. Damaris Rojas

“Me hicieron un estudio en el que todo sale con exactitud. Arrojó que había silicón regado. Desde hace 1 año lo traía así y jamás me di cuenta. Quizá si lo hubiera detectado a tiempo, las cosas serían diferentes. La bolita no fue nada grave, porque al final era parte de la rotura del implante”.