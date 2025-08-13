La FDA aprueba gotas para los ojos que restauran la vista para ver de cerca

Con el paso de los años, muchos de nosotros nos encontramos acercando la mano a los ojos para leer la letra pequeña o buscando constantemente nuestros lentes de lectura.

Esta frustración es un signo común del deterioro en la capacidad de nuestros ojos para ver objetos cercanos, conocido como presbicia.

Sin embargo, el futuro para aquellos con este problema podría cambiar. La Food and Drug Administration (FDA) aprobó unas gotas para los ojos capaces de corregir la visión.

¿Qué hacen las gotas que aprobó la FDA en los ojos?

En este panorama, ha surgido Vizz (solución oftálmica de aceclidina) 1.44%, un nuevo medicamento aprobado por la FDA que impacta en la visión.

Estas gotas provocan la contracción del músculo esfínter del iris, la parte del ojo con color. Esta contracción crea un efecto similar a mirar a través de un pequeño agujero, que extiende la profundidad de enfoque y, en consecuencia, mejora la visión en personas con problemas para ver de cerca.

Vizz es un miótico (que causa contracción de la pupila) predominantemente selectivo de la pupila, con mínima estimulación del músculo ciliar, que ayuda a acomodar el ojo.

La dosis recomendada de Vizz es de una gota en cada ojo, seguida de una segunda gota en cada ojo después de 2 minutos, una vez al día, utilizando el mismo vial de dosis única. Es importante retirar los lentes de contacto antes de la aplicación y esperar 10 minutos para volver a insertarlos.

¿Para quién están dirigidas estas gotas para los ojos?

Vizz está específicamente indicado para el tratamiento en adultos. La dificultad para ver de cerca es un cambio visual que ocurre de forma natural con el envejecimiento.

Según el Manual MSD, en la mediana edad, el lente natural y transparente del ojo detrás del iris y la pupila (cristalino) se vuelve menos flexible, perdiendo su capacidad para aumentar de grosor y, por lo tanto, para ver objetos cercanos.

Es por esto que muchas personas recurren a lentes de lectura o bifocales para compensar esta dificultad.

Como con cualquier medicamento, existen posibles efectos secundarios. Las reacciones adversas más comunes reportadas en los estudios fueron irritación en el lugar de la instilación (20%), visión tenue o borrosa (16%) y dolor de cabeza (13%), según FDA.

¿Por qué se deteriora la vista al envejecer?

El envejecimiento es un proceso natural que afecta a todos los órganos del cuerpo, incluidos los ojos. Más allá de los problemas para ver de cerca, el Manual MSD explica una serie de cambios en los ojos que pueden ocurrir en la vista a medida que envejecemos:

Resequedad de ojos : membrana que cubre la parte blanca del ojo (conjuntiva) puede adelgazarse, y la parte blanca (esclerótica) puede volverse más transparente, dando una tonalidad azulada, lo que aumenta la probabilidad de sufrir sequedad ocular (xeroftalmia) en personas mayores.

: membrana que cubre la parte blanca del ojo (conjuntiva) puede adelgazarse, y la parte blanca (esclerótica) puede volverse más transparente, dando una tonalidad azulada, lo que aumenta la probabilidad de sufrir sequedad ocular (xeroftalmia) en personas mayores. Aparición del arco senil: aparece un anillo blanco-grisáceo en el borde de la córnea, conocido como arco senil. Este cambio es común en personas mayores de 60 años y, afortunadamente, no afecta la visión.

aparece un anillo blanco-grisáceo en el borde de la córnea, conocido como arco senil. Este cambio es común en personas mayores de 60 años y, afortunadamente, no afecta la visión. Debilitamiento de los músculos de los párpados y cambios en la grasa orbital: los músculos que controlan el cierre de los párpados pierden fuerza con la edad. Esto, junto con elasticidad de la piel, puede causar la caída del párpado inferior o que se gire hacia adentro, irritando el globo ocular con las pestañas. Además, la grasa alrededor de la órbita ocular puede contraerse, haciendo que el ojo se hunda.

los músculos que controlan el cierre de los párpados pierden fuerza con la edad. Esto, junto con elasticidad de la piel, puede causar la caída del párpado inferior o que se gire hacia adentro, irritando el globo ocular con las pestañas. Además, la grasa alrededor de la órbita ocular puede contraerse, haciendo que el ojo se hunda. Cambios en la pupila y capacidad visual: los músculos que regulan el tamaño de las pupilas se debilitan, lo que hace que las pupilas se vuelvan más pequeñas, reaccionen más lentamente a la luz y se dilaten con mayor lentitud en la oscuridad. Esto significa que los objetos pueden percibirse con menos brillo, y las personas mayores pueden sentirse deslumbradas fácilmente. También es común ver un mayor número de puntos negros flotantes, conocidos como «moscas volantes».

La visión es un sentido fundamental que nos conecta con el mundo, y su deterioro con la edad es un grave problema para muchos. Sin embargo, los avances en la medicina, como la aprobación de Vizz para la presbicia, demuestran el continuo esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas.