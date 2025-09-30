La FDA aprueba los primeros lentes que retrasan el avance de la miopía en niños

La miopía es un problema crónico de la vista que dificulta la visión clara de los objetos lejanos. Durante años, el avance de la miopía en la infancia fue un desafío, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U. (FDA) autorizó una nueva herramienta para combatir este problema: los lentes Essilor Stellest.

Estos lentes son la primera autorización de la FDA para gafas destinadas a corregir y, lo más importante, frenar la progresión de la miopía en niños.

Esta enfermedad, que ocurre cuando la luz se proyecta delante de la retina, está avanzando a pasos agigantados. Se estima que para el año 2050, más del 50% de la población mundial podría ser miope, según la FDA.

¿Qué son los lentes Essilor Stellest y cómo frenan la progresión de la miopía en niños?

Los lentes Essilor Stellest son una solución diseñada para niños de 6 a 12 años, edad clave para el inicio del tratamiento. El gran cambio que aportan estos lentes no es solo corregir la visión, sino lograr ralentizar el deterioro visual.

Así es como funcionan:

Diseño central: Tienen un área central clara de 9 milímetros (mm) de diámetro, lo que ayuda a la corrección visual .

. Puntos diminutos: Este centro está rodeado por anillos de pequeños puntos elevados (llamados lenslets periféricos). Esto ayuda a que los niños puedan enfocar mejor los objetos .

. Estos puntos elevados proporcionan un « desenfoque de luz periférico «, lo que puede ayudar a reducir la forma en que la luz afecta la retina.

«, lo que puede ayudar a reducir la forma en que la luz afecta la retina. El desenfoque puede ayudar a ralentizar la progresión de la miopía en el ojo de los niños.

¿Qué porcentajes de reducción de miopía alcanzan los lentes?

Estos nuevos lentes son un dispositivo de menor riesgo en comparación con los lentes de contacto y no se asocian con eventos adversos (como infecciones) que a veces se relacionan con el uso de contactos.

Lo anterior, abre la puerta a niños de 6 y 7 años para frenar el problema a niveles de porcentaje prometedores:

Se observó una reducción del 53% en el alargamiento del ojo (longitud axial).

(longitud axial). Hubo una reducción del 71% en la progresión de la miopía medida por la refracción.

El Director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, Michelle Tarver, menciona que esto podría reducir la probabilidad de problemas graves de visión más adelante en la vida adulta.

No se informaron eventos adversos graves durante el estudio clínico.

graves durante el estudio clínico. Solo algunos sujetos informaron síntomas visuales como visión borrosa temporal y halos al usar los lentes.

¿Cómo saber si tu hijo tiene miopía?

La miopía afecta más a niños en edad escolar, especialmente a preadolescentes y adolescentes. Reconocer los síntomas a tiempo es importante, como explica el sitio especializado en salud Kids Health.

Estos son los síntomas clave que los padres deben observar:

Visión borrosa : Tener la visión borrosa al mirar cosas que no están cerca de ellos.

: Tener la visión borrosa al mirar cosas que no están cerca de ellos. Acercamiento excesivo : Acercar los libros, juguetes u objetos a la cara más de lo necesario.

: Acercar los libros, juguetes u objetos a la cara más de lo necesario. Entrecerrar los ojos : Entrecerrar o parpadear mucho para enfocar.

: Entrecerrar o parpadear mucho para enfocar. Problemas en clase : Tener dificultades para leer las palabras escritas en la pizarra del aula.

: Tener dificultades para leer las palabras escritas en la pizarra del aula. El diagnóstico: Un oculista u oftalmólogo diagnostica la miopía evaluando la vista, dilatando los ojos con gotas para encontrar la mejor graduación.

La llegada de estos lentes podría cambiar la vida de millones de niños. Si tu hijo ya tiene miopía, es importante que hables con tu oculista sobre las nuevas opciones terapéuticas que pueden ayudar a que el avance de la miopía sea más lento.