Mario Bezares estalla en ‘Hoy’ por duras críticas: «¡Me odia! ¡Eres mala!”

El comediante no aguantó la presión y se le fue encima a la jueza Teresa Rodríguez en pleno matutino de Televisa, desatando una nueva polémica en redes.

Mario Bezares volvió a ser tendencia y esta vez no fue por sus bailes, sus chistes ni sus anécdotas de La casa de los famosos México, sino por una escena que protagonizó en el programa ‘Hoy‘, donde arremetió en vivo contra la jueza Teresa Rodríguez de Hoy soy el chef, tras recibir una calificación negativa por un postre. El momento fue tan tenso como inesperado, y dejó a todos en el foro y al público con la boca abierta.

Durante una edición reciente de la dinámica Hoy soy el chef, Mario Bezares y su compañero se enfrentaron a la dura crítica de Teresa Rodríguez, quien señaló que el platillo que ambos presentaron estaba “quemado”. La frase bastó para encender la mecha de Mario, quien no dudó en levantar la voz y acusar a la experta culinaria de tener “mala voluntad” contra él.

¿Qué dijo la jueza Teresa Rodríguez sobre el postre de Mario Bezares en ‘Hoy soy el chef’?

Todo comenzó cuando la jueza de Hoy soy el chef se acercó al platillo y, sin titubear, expresó: “Huele y sabe a quemado. Se nos pasó la capa que recubre la galleta”.

La crítica no cayó nada bien al exconductor de televisión, quien, visiblemente irritado, imitó a la juez ya sin estar frente de ella: “‘Huele y sabe a quemado’. No es cierto. No estaban quemadas. Estaban un poco pasaditas”.

La situación escaló cuando Bezares acusó públicamente a la jueza de estar en su contra desde el inicio del programa: “Es que me odia. Me tiene mala voluntad. No volteó las galletas de Paul ni del ‘Negro’ y dijo el dorado”, reclamó. Su rostro lo decía todo: enojo, frustración y hasta un dejo de decepción.

¿Por qué Mario Bezares cree que la jueza lo odia?

Lejos de calmarse, Mario Bezares se mostró todavía más molesto ante la cámara del matutino. Con una expresión seria y directa, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes: «¡Me odia! Eres mala, Teresa. Es como la telenovela. Eres mala, Teresa”. Sus palabras mezclaron sarcasmo con un reclamo abierto, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del día.

Además, el conductor no dudó en señalar lo que considera una falta de objetividad por parte de los jueces: “No puede ser que los jueces tengan una disparidad enorme”. Para él, la calificación que recibió su postre no fue justa y se sintió desprotegido ante lo que llamó un favoritismo evidente hacia otros participantes.

¿Cómo reaccionaron los demás conductores de ‘Hoy’?

Mientras Mario Bezares expresaba su molestia, la producción de Hoy mostraba imágenes del detrás de cámaras en donde Andrea Escalona intentó bajarle el tono a la situación, explicando que los jueces no siempre prueban platillos exactamente iguales. “Es verdad que a un juez le puede tocar la mala suerte de que te toque diferente cocción. O sea, sí les pueden venir los diferentes platillos”, dijo la conductora, buscando una explicación técnica y neutral.

Pese a sus palabras conciliadoras, el ambiente seguía tenso en el foro. Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a tomar partido, algunos defendiendo la postura del también actor y otros señalando que sus comentarios fueron excesivos.