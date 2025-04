Exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’ se suman a ‘Hoy’ como conductores, ¡fans celebran su llegada!

Este fin de semana, la cuenta oficial de Instagram del programa ‘Hoy’ sorprendió a sus seguidores al anunciar a dos nuevos conductores invitados, quienes se unirán temporalmente al exitoso matutino conducido por Galilea Montijo, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley, entre otros.

Se trata de dos finalistas muy queridos de las primeras dos temporadas de ‘La casa de los famosos México’: Nicola, quien anteriormente se había despedido del programa para participar en las grabaciones de ‘Amanecer’, y Karime, conocida como ‘la Matrioska’. Curiosamente, ambos ocuparon el segundo lugar en ‘La casa de los famosos México’, en la primera y segunda edición, respectivamente.

La participación de Nicola y Karime en ‘Hoy’ será temporal, ya que, según el anuncio, serán conductores invitados únicamente este lunes 28 de abril. Esta dinámica no es nueva en el matutino: hace tiempo, Wendy también tuvo una participación especial como conductora por un día.

Fans reaccionan al regreso de Nicola y el debut de Karime en ‘Hoy’

La noticia desató la emoción de los fans, particularmente de los seguidores de Nicola, quienes celebraron su regreso:

“Qué buena noticia, extrañaba mucho a Nicola”, “Ya se extrañaba al novio de México #NicolaPorcella en ‘Hoy’”, comentaron en redes sociales.

Los admiradores de Karime tampoco se quedaron atrás, manifestando su entusiasmo: “Si va a estar Karime Pindter de invitada especial conduciendo, no me lo pierdo por nada del mundo”, “Wow, por fin estará Karime”.

Aunque su presencia será breve, esta oportunidad podría abrir nuevas puertas para Karime, quien hace algunos meses manifestó su interés en convertirse en conductora fija de televisión.

Nicola abandona tratamiento para grabar a un personaje

El peruano quien confesó en ‘La casa de los famosos México’que tenía un trastorno límite de la personalidad. Además, reveló en un pódcast que estrenó junto a Wendy Guevara, que decidió abandonar sus medicamentos para poder dar vida a su personaje.

“Es por el personaje. Es que no estoy tomando mis antidepre… Los dejé de tomar justo para el papel”, dijo Nicola.

Karime pide entrar a ‘Netas Divinas’ tras salida de Paola Rojas

En una entrevista, Karime compartió su deseo de integrarse al elenco de ‘Netas Divinas’, sobre todo tras la salida de Paola Rojas, quien dejó el programa para emprender nuevos proyectos en Imagen Televisión.

“Sale Paola Rojas, ¿no habrá manera de que entre yo? Puedo ofrecer mucho, porque todas están casadas y tienen cierto tipo de vida y de experiencias, y yo sería la treintañera que no se quiere casar ni tener hijos, pero que ha vivido y va a contar todas sus experiencias, enseñanzas, vivencias, caídas y subidas sin pelos en la lengua. Me encantaría estar ahí», expresó Karime.

Sin embargo, tras la partida de Paola Rojas, ‘Netas Divinas’ optó por mantener su elenco actual, conformado por Consuelo Duval, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Daniela Magún como panel estable de presentadoras.

Aunque también se especuló que Natalia Téllez fue quien bloqueó la entrada de karime al no querer que formará parte de ‘Netas divinas’. La conductora desmintió con los medios esta información y aseguró que ella le parecía una gran propuesta.

“A mí karime sí me gusta. Si les soy honesta, me parece muy auténtica y justo en ‘Netas divinas’ se necesita gente que pueda hablar sin tema y contar sus anécdotas. Yo creo que ella lo haría, la gente la ama y me parece súper divertida”, comentó Natalia Téllez.