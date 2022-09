Esta es la gran fortuna que Andrés García les dejará a su esposa y hermana

Recientemente, Andrés García preocupó a sus seguidores al publicar un video donde aseguraba que estaba »viviendo los últimos días» de su vida, a la par que lucía un semblante delgado y presentaba problemas para hablar.

Debido al estado de salud actual del histriónico actor, muchas personas han comenzado a especular sobre lo que pasará con su fortuna, en caso de que llegue a fallecer.

A lo largo de los últimos años, García le ha realizado diversos cambios a su testamento, principalmente, por los problemas que ha tenido con los que llegó a contemplar como los herederos de sus bienes.

Hasta donde se sabe, el intérprete de ‘Pedro Navajas’ le dejará su fortuna a Margarita Portillo y a Rosa María García, su esposa y hermana respectivamente.

»El testamento, yo no me acuerdo; dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita», manifestó el actor en agosto, en una entrevista para el programa ‘Sale el sol’.

Dicho esto, ahora te diremos, aproximadamente, a cuánto asciende la fortuna de la histriónica celebridad, quien se autoproclama como ‘la última leyenda viva del cine mexicano’.

De acuerdo con el sitio especializado ‘Celebrity Net Worth’, la fortuna de García equivale a un aproximado de 10 millones de dólares, es decir, aproximadamente un total de casi 204 millones de pesos.

No obstante, cabe resaltar que la pandemia por el Covid-19 afectó las finanzas del actor y tuvo que vender algunos de sus bienes para sobrellevar la crisis: »Tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar, tuve suerte de vender algo y la pandemia va a ir haciendo cada vez más’’, comentó en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

El actor ha mencionado que tiene tres propiedades: ‘El castillo’, ‘El bosque’ y la casa en Acapulco donde reside actualmente; además de ‘La laguna’, aunque ese bien lo tiene en sociedad con un amigo.