Silvia Pinal deja una fortuna de 200 millones de pesos

Luego de que trascendiera que Silvia Pinal murió sin dinero, se aclaró la situación financiera que dejó la primera actriz al momento de su fallecimiento. Aunque circularon versiones de que no tenía capital, se confirmó que sí contaba con recursos en sus cuentas bancarias, equivalentes a 200 millones de pesos.

De acuerdo con la información revelada en Ventaneando, la distribución de este patrimonio ya fue desglosada: sus tres hijos recibieron 36 millones de pesos cada uno; mientras que Stephanie Salas obtuvo 18 millones; Michelle y Camila Valero (hijas de esta última) recibieron 9 millones cada una; y Frida Sofía, retoño de Alejandra Guzmán, también recibió 18 millones.

Asimismo, se informó que Schersa y Giordana Guzmán, descendientes de Luis Enrique Guzmán, fueron incluidas como beneficiarias, obteniendo 18 millones de pesos cada una. Estos datos desmienten la idea de que la diva del cine mexicano hubiera dejado a sus herederos sin respaldo económico.

ALEJANDRA SE QUEDARÁ COMO ALBACEA

Previo a estas revelaciones, María Elena Galindo, quien fungía como administradora de los bienes de doña Silvia tras el deceso de Tina Galindo, confirmó que renunció al cargo, y así lo explicó a la emisión de espectáculos: “Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande”. De esta manera, todo apunta a que será la rockera quien asuma esta responsabilidad.

Silvia Pinal, considerada la última diva de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 28 de noviembre de 2024. Su partida marcó el final de una era en la cultura y el entretenimiento de México, dejando no solo un legado artístico inigualable, sino también un patrimonio considerable para su descendencia.

Con este panorama, la herencia de Silvia Pinal se encuentra en proceso de formalización bajo supervisión judicial y notarial.