Murió Silvia Pinal: Así fue la última foto que Sylvia Pasquel y la Gran diva se tomaron juntas

A un año de la partida de Silvia Pinal, la legendaria diva del cine, teatro y televisión mexicano, su hija Sylvia Pasquel ha compartido un emotivo homenaje a través de sus redes sociales. Con palabras cargadas de nostalgia, la actriz y cantante expresó el profundo dolor que siente por la ausencia de su madre, al mismo tiempo que celebró la inmortalidad de su legado artístico y humano. Además, mostró la última imagen que se tomaron juntas.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal, la icónica actriz mexicana, fue hospitalizada debido a una infección urinaria. Sin embargo, su situación se complicó cuando desarrolló una arritmia cardíaca, lo que la obligó a ser atendida en la unidad de cuidados intensivos el 21 de noviembre del 2024. Aunque inicialmente los médicos mostraron un pronóstico optimista, su estado de salud empeoró progresivamente con el paso de los días.

Frente a este panorama, la familia decidió mantenerla internada para evitar complicaciones adicionales. No obstante, el jueves 28 de noviembre, su estado empeoró aún más al presentar una neumonía, la cual desafortunadamente no pudo superar.

Según los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, la famosa diva del cine mexicano sufrió dos colapsos pulmonares antes de su fallecimiento.

“ La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado ”, dijo Ernesto Buitrón en el programa Hoy.

“ Y como bien lo dices, doña Silvia tuvo dos colapsos pulmonares y ya no se pudo recuperar, aunque estaba previsto que saliera el miércoles ”, agregó Sebastián Reséndiz.

¿Cuál fue la último foto que Silvia Pinal y su hija, Sylvia Pasquel, se tomaron juntas?

El 29 de noviembre de 2025, Sylvia Pasquel, hija de la fallecida Silvia Pinal, publicó una imagen en su cuenta de Instagram, donde recordó a su madre con un mensaje lleno de emotividad, pues, según Pasquel, fue la última foto que se tomaron juntas.

Nuestra última foto juntas…un instante que ahora es eterno. Ha pasado un año, mamita, y te extraño cada día más. Sylvia Pasquel

Desde su partida, los homenajes y recuerdos han sido constantes, pero el aniversario luctuoso ha cobrado un carácter especial tanto para su familia, como para sus fans y seguidores a lo largo del país y del mundo.

El mensaje de Pasquel finalizó con una tierna despedida, agradeciéndole a su madre, por los recuerdos y por darle la oportunidad de “vivir»: