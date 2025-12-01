Sheinbaum Revela Motivo de Visita de Presidente de Singapur a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cuál es la razón de la visita de su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien se reunirá este lunes 1 de diciembre de 2025 en Palacio Nacional.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional dijo que la principal razón es la formalización de la embajada de Singapur, así como otros proyectos entre ambas naciones.

A las 10 de la mañana viene el presidente de Singapur; se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón; pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos.

Visita del presidente de Singapur

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó a México ayer domingo 30 de noviembre para iniciar una visita de Estado.

Junto con su esposa, el mandatario asiático fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Shanmugaratnam y su comitiva llegaron a las 19:30 horas a la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México, donde Velasco Álvarez ofreció la bienvenida oficial en nombre del gobierno mexicano.

Como parte de su agenda, este lunes tendrá un encuentro bilateral en Palacio Nacional y posteriormente, ambos líderes sostendrán una reunión con empresarios de México y Singapur para fortalecer la cooperación económica.