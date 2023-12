Erika Buenfil cumple 60 años y quiere una pareja más joven

La actriz Erika Buenfil confesó que tras su llegada al sexto piso no descarta volver a enamorarse y tener pareja, aunque destacó que el hombre en cuestión debe cumplir con algunos requisitos.

Durante su llegada a un evento en la Ciudad de México, Buenfil reveló el deseo de cumpleaños que pidió el pasado 23 de noviembre, día en que llegó a los 60 años de edad.

“Salud, fue lo que primero pedí, seguir teniendo estos amigos queridos que de verdad compartieron conmigo, que mi familia esté bien, y que mi hijo tenga éxito”, dijo emocionada.

Al cuestionarla sobre la posibilidad de volver a darse una oportunidad en el amor, la protagonista de melodramas como “Marisol” y “Amores verdaderos” manifestó que no le gustaría entablar una relación con alguien de su edad o mayor por una poderosa razón.

“Es que un viejito de mi edad, yo no soy enfermera para andar cuidando rodillas y cadera, estoy para que me cuiden. Fíjate que esa parte si es una pieza suelta del rompecabezas, sería como cerrar, no ha llegado, no me doy tiempo y soy egoísta, ya llegará… el tiempo dirá”, puntualizó.

Y al preguntarle por los requisitos que busca en una pareja, Buenfil contestó: “Un hombre trabajador obviamente, un hombre que entienda mi carrera, y que entienda que está al lado de una mujer que es famosa, y que lo tolere”.

Por otra parte, Erika se dijo muy contenta de poder presenciar el concierto de su amigo y ex Luis Miguel, además de alabar el profesionalismo del cantante tras caerse en pleno show.

“Si yo doy aquí el ranazo me va a dar risa, mientras no termine lastimada y no pueda caminar al otro día, pero ayer dio función perfecto, pues que bueno, pues se cayó, luego esos pisos, esa decoración es resbalosa, el humo que echan, zapato nuevo, hola, a todos nos ha pasado, no pasa nada, es un ser humano normal, muy guapo como siempre”, finalizó.