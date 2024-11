Eiza González deslumbra en los GQ Men of the Year 2024 y es nombrada Mujer del Año

Eiza González acaparó todas las miradas durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2024, un evento en el que fue reconocida como Mujer del Año. Con un atuendo que emanó poder y sofisticación, la actriz deslumbró en uno de los momentos más esperados de la noche.

A su llegada, Eiza negó rotundamente los rumores de rivalidad con Belinda por haber sido la imagen principal del evento y aseguro que ella no conduciría la premiación como se había especulado. “Eso no es cierto, yo no estoy conduciendo”

La actriz compartió su emoción por estar de vuelta en el país que la vio nacer. “Regreso en el país, no había estado en un buen rato. Quise venir para la premiere de La máquina, pero bueno, no se pudo. Ahora vengo a representar a mis muchachos el día de hoy. Muy contenta, la verdad, un orgullo poder estar en la portada, es una gran portada, muy importante para mí, que representa muchísimo, entonces estoy muy contenta”, expresó la actriz con una sonrisa.

Gonzalez reflexionó sobre las claves que la han llevado al éxito en Hollywood y destacó la importancia del esfuerzo constante. “Yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Uno es la audiencia, la gente como me ha apoyado desde el día número uno, el trabajo, toma mucho sacrificio, hay mil cosas que están involucradas. Lo que sí es que estoy muy agradecida, muy contenta, muy feliz y trabajando muy duro para poder representar a mi país de la mejor manera posible”.

Asimismo, reconoció los sacrificios que ha tenido que hacer para alcanzar sus metas. “Siempre es difícil, ¿no? Yo creo que todos nos podemos encontrar en ese tipo de situaciones, el tomar mucho sacrificio, poder lograr tus sueños, pero muy contenta. Llevo bastantes años ya afuera y creo que ya me acostumbré un poco a estar fuera de mi familia. Lejos de mi familia, pero extraño mucho a mi casa, mi comida. Hoy estoy aquí con mi mamá, celebrar esta noche con mi madre significa todo porque yo no estaría aquí sin ella”.

La estrella de Hollywood también habló sobre su amor por México, un país que siempre lleva en el corazón. “Me encantó comerme mis dulces, fue lo primero que compré: como siete bolsas de dulces, me encantan, los picafresas, los rellerindos, los pelones. Me compré como 40, el mazapán, no más glorias, soy más de glorias. Pero es un honor poder, México es lo más cool, me encanta estar, ¿sabes qué? Fuera del país y que todo el mundo hable tan bonito de México, la gente le gusta venir a visitar”.

Finalmente, la actriz destacó la importancia del trabajo en equipo para mejorar la representación de México a nivel internacional. “Yo creo que podemos hacer un trabajo en equipo para que nuestro trabajo y nuestros representantes a nivel internacional sean más respetados, y yo creo que viene de ambos lados, viene de su lado, de nuestras audiencias, y entre nosotros apoyarnos. Mucha gente hace eso en otros países y a mí me encantaría verlo más”.

El talento y carisma de Eiza González continúan posicionándola como una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional, representando a México con orgullo y pasión en cada paso de su carrera.