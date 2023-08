Dua Lipa; por ahora la maternidad no está entre sus planes

La cantante Dua Lipa todavía saborea los numerosos éxitos que ha venido cosechando desde que, en febrero de 2020, publicó su más reciente trabajo discográfico: Future Nostalgia. Este álbum no sólo se convirtió en uno de los más vendidos ese año, sino que se ha mantenido vigente en los tres siguientes gracias a singles tardíos como Levitating, un recopilatorio de remixes y, sobre todo, una gira mundial que colgó el cartel de “no hay entradas” en casi todos sus espectáculos.

Tanto es así, que la intérprete británica sigue reinando este verano con Dance The Night, un tema que oficialmente pertenece a la banda sonora de la película Barbie pero que, tanto en su estilo como en la estética de su videoclip, se enmarca claramente en la era de Future Nostalgia. En cualquier caso, lo cierto es que Dua Lipa lleva ya dos años trabajando sin descanso en un nuevo disco que, al parecer, tomará un camino bien diferenciado de esa producción electrónica y con toques retro.

En sus últimas entrevistas, centradas fundamentalmente en su música y en los entresijos de su trabajo en el estudio de grabación, la estrella del pop ha proyectado un genuino entusiasmo ante el inminente estreno de ese álbum, aunque de momento no han trascendido fechas concretas y ella no está precisamente dispuesta a acabar con la intriga. Pero en su última conversación con la revista Vogue, en su edición francesa, el interés informativo no se ha posado tanto en su calendario musical como en su agenda personal, de forma más específica en el posible deseo de la cantante de convertirse algún día en madre.

‘EL ÚNICO BEBÉ QUE ESTOY PLANEANDO ES MI DISCO’

Con total franqueza, Dua Lipa ha puesto de manifiesto: “¡No tengo nada planeado! ¡El único bebé en el que estoy pensando es mi nuevo disco!”, ha respondido la que fuera novia de Anwar Hadid, hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid.