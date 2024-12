Dejó de asearse por un personaje

A sus 72 años, Jeff Goldblum es considerado una de las estrellas más suaves de Hollywood, pero cuando tenía 22 años y apareció en la famosa película de suspense de 1974, estaba tan absorto en intentar causar una buena impresión en la pantalla que dejó de lado su higiene personal para meterse en el personaje.

Jeff, padre de dos hijos, declaró a la revista People: “No me duché para interpretar a este matón callejero. Porque yo era un buen chico de Pittsburgh, tenía 19 o 20 años, o algo así. Y me portaba bastante bien. Tenía que ser este peligroso delincuente callejero”.

Pero Jeff añadió sobre ser “avergonzado por el olor” en el set: “El ayudante de dirección se me acercó y me dijo: ‘Jeff, estamos en un espacio pequeño. Hueles mal. ¿Puedes hacer algo al respecto? Por favor, vete a casa y etcétera, etcétera. Me sentí avergonzado, pero fue una buena lección: en el mundo del espectáculo o en cualquier ámbito de colaboración y cercanía, mantén tu higiene”.

Dirigida por el fallecido Michael Winner, que murió en 2013 a los 77 años a causa de una enfermedad hepática, Death Wish fue protagonizada por Charles Bronson en el papel de un arquitecto convertido en vigilante que busca venganza después de que su mujer fuera asesinada y su hija violada durante un allanamiento de morada.

La película fue rehecha por Eli Roth en 2018 con Bruce Willis en el papel principal junto a Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris y Kimberly Elise.