Christian Chávez habla del estado de salud de Anahí

Anahí provocó gran preocupación entre sus seguidores y compañeros de grupo, tras sufrir un accidente durante los preparativos para la tan esperada gira de RBD.

A pesar de que la cantante no deseaba ocasionar demasiada angustia sobre su estado de salud al relatar que sintió un dolor muy fuerte luego de perforarse el tímpano, los reporteros corrieron a preguntarle a Christian Chávez sobre esta situación.

“Son de esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, ella está bien, dentro de lo que cabe está bien, mira la verdad es que no lo sé exactamente porque pues yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé se le hizo una pequeña perforación, esperemos que no vaya a ser tan grave”, explicó el cantante a la prensa que lo captó en un evento en la Ciudad de México.

“Pero hasta donde yo sé, es algo de cuidado, sí, pero que nada más se tiene que cuidar. Me imagino que estará tomando antibiótico para que no se infecte, pero de ahí en fuera, simplemente es mucho cuidado”, agregó.

Pese a la preocupación que existe por la posibilidad de que Anahí cancele su participación en el anhelado tour, el intérprete de 39 años recalcó que su compañera y amiga es de las personas más profesionales que existen.

“Estos días va a estar en reposo, pero son unos días, y va a estar presente, lo que sí, ella es muy profesional, o sea, como madre, como amiga, y está súper dedicada a esto, imagínate, hoy a pesar de que tenía que haber estado descansando, asistió, estuvo sentada, pero ahí estuvo, entonces eso habla de su profesionalismo”, puntualizó.

Finalmente, Chávez destacó que cada una de sus compañeras son muy profesionales y están dando lo mejor para brindar un gran espectáculo.

“Nuevos temas, un nuevo disco, ya los terminamos de grabar, estamos muy contentos, con ensayos a full, con el montaje del nuevo show, con nuevas coreografías, la verdad es que las niñas, o sea, Maite es una guerrera porque acaba de ser mamá y además está en los ensayos, con las coreografías, entonces wow, la verdad que admiración total”, culminó.