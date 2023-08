Anahí confiesa que sigue sangrando del oído tras el inicio de la gira de RBD

La cantante y actriz de 40 años sigue lidiando con las complicaciones que le ocasionó la perforación de tímpano que sufrió el pasado mes de junio, mientras le estaban haciendo el molde para los in ears que usa en la gira de RBD.

Tras encontrarse con sus seguidores en Estados Unidos, Anahí reveló que sigue poniendo todo de su parte para cumplir con las presentaciones de la agrupación pop, pero no ha sido nada sencillo hacerlo debido a que su oído sigue lastimándole.

“Ay, no oigo nada; ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, comentó la intérprete a sus incondicionales, entre los que se encontraba una reportera del programa Sale el Sol.

Posteriormente, la esposa del político Manuel Velasco explicó lo necesario que es para ella el usar los in ears pese a la situación que padece.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no”, detalló.

Previo a estas declaraciones, Anahí confesó que decidió atender a sus fans gracias a su hijo mayor, quien le mencionó que vio gente esperándola fuera del lugar donde se encontraba la artista junto con su familia en Estados Unidos.

“‘Mamá, están tus fans allá afuera’, y yo ‘claro allá vamos’”, contó la cantante sobre el motivo por el que salió a encontrarse con ellos.

A pesar de que en días pasados Velasco aseguró que aún faltan tres meses para que Anahí esté completamente recuperada de su oído, se desconoce si esta nueva complicación afectará en su rehabilitación auditiva.