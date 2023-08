“Te amo México”, Taylor Swift manda mensaje a sus fans

La cantante, Taylor Swift, lanzó el pasado domingo, un mensaje de amor para sus fans por medio de sus redes sociales, luego de haber terminado su cuarto y último concierto en México.

La intérprete de Shake It Off inició su cuarta presentación en el Foro Sol el pasado jueves 24 de agosto con su gira The Eras Tour, México fue el primer país que visito con su espectáculo luego de un gran número de presentaciones en Estados Unidos y seguirá en otros países como lo es Argentina y Japón, la cual llevará hast finales del 2024.

“Me siento muy agradecido por los recuerdos que estamos creando juntos en esta gira TE AMO, MX (México)” escribió la cantante.

La euforia de Swift llevó a que pocas ocasiones, un importante número de personas se reunieron en el Foro Sol para tratar de Observar lo más posible del espectáculo, el pasado sábado muchos fans aprovecharon la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez, quien tiene una vista parcial a la zona del escenario.