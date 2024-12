Alejandra Guzmán cuenta como fueron los últimos momentos de su madre, Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán abrió su corazón para contar detalles de lo que fueron los últimos momentos de vida de su mamá, doña Silvia Pinal.

En entrevista con Alan Tacher, la intérprete de “Yo te esperaba” confesó que estaba consciente de que la matriarca de la dinastía Pinal partiría de este mundo, por lo que no dudó en decirle algunas palabras a su madre, con la finalidad de que pudiera trascender en paz.

“Muy fuertes, ¡uff!… yo tengo una larga historia clínica, entonces yo sabía perfectamente qué drogas le estaban suministrando, fue paulatino, pero fue un momento muy duro”, recordó Alejandra conmovida.

“Entre lágrimas y ese sentimiento de que no se fuera, de que estuviera ahí, y al mismo tiempo decir: ‘no, no puedo ser yo tan egoísta, tengo que dejarla, soltarla’, y sí le empecé a decir: ‘vamos a estar bien, vamos a estar unidos’. Claro que me escuchaba y me sentía, pero ya en una paz que necesitaba su cuerpo”, agregó.

Posteriormente, la artista de 56 años explicó a las cámaras del programa Despierta América que, al ver que su madre comenzaba a sufrir, fue que como familia comenzaron a actuar, para que la agonía de la reconocida actriz y presentadora de televisión no se prolongara.

“Sí, de repente [nos dijo] adiós [con la mano], y no lo podíamos creer, o sea, como de ‘¿qué está pasando?’, pero ella estaba muy tranquila. De repente lo que la molestaba era el respirador, y ahí fue cuando ya empezamos a tomar decisiones, que creo fueron las mejores. Fue duro”, aseveró.

A casi dos semanas del deceso de doña Silvia, tanto Sylvia Pasquel como Alejandra Guzmán decidieron honrar a su madre regresando a la vida laboral; por su parte, Luis Enrique Guzmán ha optado por alejarse de la vida pública y sobrellevar su duelo en privado.

Hasta el momento se desconoce si los hijos de la última diva del cine mexicano ya acordaron una fecha para leer el testamento de Silvia Pinal, aunque algunos allegados a la familia han dejado entrever que por ahora no tienen planes de hacerlo.