“Él planeó toda su escapada. Primero mandó a su chofer al cajero, pero sin

éxito, pues al parecer no tenía dinero y los demás ya se habían ido”, reveló una fuente cercana al actor.

Pablo Montero habría pedido que cargaran la cuenta a su habitación e incluso hizo como que iba para ella, aunque ya había quedado con su chofer para que lo esperara afuera. Así que cuando tomó el elevador, salió con sus cosas y se fue del lugar.

Según cuenta la fuente de TVNotas, el personal del hotel ya estaba enterado de que Pablo Montero se estaba yendo sin pagar, por lo cual salieron detrás de él los meseros, el capitán y elementos de seguridad; aunque su esfuerzo habría sido en vano, pues ya se había subido a su camioneta y cuando le dieron la terminal para que pagara, se fueron.

“Pablo ya se había subido a su camioneta y le dijeron al chofer que no había pagado, pero pues no hizo caso y aunque ya llevaban la terminal en la mano para cobrarle la cuenta, que era de 15 mil pesos, se arrancaron. Por lo pronto, en ese lugar donde aún era bien recibido, ya no lo quieren ni ver, porque ya conocieron su maña”, dijo la fuente a TV Notas.

Asimismo, la publicación semanal consultó a uno de los empleados del hotel Presidente Intercontinental y les habrían confirmado la información. Incluso les dijeron que contactaron a otros locales de la zona de Polanco y se enteraron que no es la primera vez que Pablo Montero se va sin pagar.

“Sí: en otros restaurantes dice que va por algo, deja una tarjeta sin fondos y se va; es una pena y una vergüenza que actúe así”, dijo el empleado del lugar.