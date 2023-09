Acusada de ‘secuestrar’ a su propio hijo

[ssba]

La cantante Cher ha sido acusada de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo, Elijah Allman, fruto de su segundo matrimonio con Greg Allman.

Los supuestos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2022, cuando el también cantante, de 47 años, se hospedaba en el lujoso hotel Chateau Marmont de Los Angeles y se disponía a reconciliarse con su mujer, Mariangela King, con quien ya había iniciado los trámites para divorciarse.

Ha sido la propia nuera de la artista, de 36 años, la que ha destapado lo sucedido en una declaración judicial, enmarcada precisamente en el proceso legal para disolver su unión. Según su testimonio, el año pasado la pareja trató de resolver sus problemas maritales y darse una segunda oportunidad. Sin embargo, ese día “cuatro hombres irrumpieron en la habitación” cuando ya estaban juntos. Visiblemente alterada, Mariangela les pidió explicaciones y uno de ellos le dijo que habían sido contratados “por la madre de Elijah”. “Hoy en día desconozco su paradero y su estado de salud”, ha asegurado.

El diario Daily Mail, que ha tenido acceso a esos documentos, sostiene que Elijah Allman se encuentra estos días en un centro de desintoxicación en Pasadena, California, donde recibe tratamiento para superar una adicción al alcohol y las drogas, especialmente a la heroína, que arrastra desde hace décadas. De hecho, él mismo admitía en una entrevista que su primera toma de contacto con los estupefacientes se produjo cuando solo tenía once años.

ESPOSA ENTIENDE A LA FAMILIA

Mariangela no ha vuelto a saber nada de su todavía esposo, pero acepta con resignación que su “familia” haya tomado las medidas oportunas para evitar males mayores. “Sé que está recluido, en un centro cuya ubicación no se me ha desvelado. Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien. Y yo quiero lo mejor para mi marido”, concluye sobre la drástica decisión que habría tomado Cher de forma unilateral.