Paulina Rubio sí regresaría a Timbiriche, pero habría puesto condiciones

Después de años de negativas, Paulina Rubio finalmente podría formar parte del próximo y esperado reencuentro de Timbiriche. De acuerdo con personas cercanas a la agrupación, ‘La Chica Dorada’ habría aceptado integrarse al proyecto, aunque con varias condiciones y viendo también una oportunidad para relanzar su carrera.

Durante años, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer y Erik Rubín han encabezado exitosas giras de reencuentro; sin embargo, la ausencia de figuras clave como Paulina Rubio ha sido una constante.

Según las versiones difundidas, la cantante —que actualmente enfrenta una polémica por la custodia de su hijo— siempre había rechazado volver al grupo al considerar que su carrera como solista tenía mayor peso. No obstante, una fuente reveló a TVNotas que el panorama cambió.

“Quieren que el próximo reencuentro sea digno de lo que la agrupación representó para millones de personas. Y la realidad es que Paulina estará aprovechando para retomar su carrera, porque, la verdad, la última década no ha sido la mejor para ella en cuestión musical, y los escándalos por sus temas personales no le han ayudado mucho”, dijo la persona al respecto.

Según el mismo testimonio, la intérprete mexicana busca repetir el fenómeno que vivió tras el primer reencuentro de Timbiriche a finales de los años 90, cuando su carrera tuvo un fuerte impulso internacional.

“Ella quiere que se repita lo que vivió después del primer reencuentro: resurgió como ave fénix, lanzó su disco más vendido y repuntó como artista pop internacional. Bajó la guardia para estar bien con sus compañeros, pero aún así está poniendo muchas condiciones”, señalaron.

Incluso, aseguran que Paulina habría pausado el álbum que preparaba como solista para enfocarse en sus asuntos personales y en la próxima gira del grupo.

“Pausó el disco en el que estaba trabajando, porque se está enfocando en arreglar sus temas personales y ahora en la gira. Ya cuando se vaya acabando esta, soltará canciones”, afirmaron.

Otro de los proyectos que habría ayudado a destrabar las negociaciones sería la serie biográfica de Timbiriche, de la que se habla desde hace meses.

Aunque aún no existe confirmación oficial, fuentes cercanas afirman que la producción ya se realiza en Colombia, bajo el sello de Televisa, y que podría estrenarse en ViX hacia finales de este año.

Se dice que el elenco incluiría nombres como Andrea Chaparro y Luis Rivas, mientras que los integrantes originales aparecerían narrando parte de su experiencia dentro del grupo.

Sin embargo, Paulina Rubio habría puesto una condición clave: evitar que se profundice en episodios polémicos de su pasado.

“Al principio, Paulina no quería, porque sabía que todos hablarían un poco mal del pasado. Ella no era una ‘perita en dulce’ y sabe que hizo cosas que ahorita serían reprobables, pero era otra época y eran chavos. Por eso decía que no, pero la convencieron con la condición de que no se hablara de eso”, indicaron.

La influencia de Paulina, aseguran, incluso habría frenado desde hace años un libro sobre Timbiriche impulsado por Alix Bauer, debido a que su nombre forma parte de la marca registrada del grupo.

De acuerdo con las fuentes, Benny Ibarra y Erik Rubín fueron quienes más insistieron para convencer a Paulina de regresar al escenario con el resto de la agrupación.

“Benny y Erik son los que siempre están hablando con ella. Como retomaron comunicación por la serie, las pláticas fueron más fluidas y Benny le insistió en que lo mejor para todos era que ella estuviera en el reencuentro, no como invitada, sino como parte oficial del grupo”, comentaron.

Tras meses de conversaciones, la cantante habría aceptado integrarse a lo que, presuntamente, sería el último gran reencuentro de Timbiriche.

Las primeras fechas tentativas apuntan a abril del próximo año, coincidiendo con el 45 aniversario de la primera aparición de la agrupación.

Además, el plan incluiría participaciones especiales de otros exintegrantes emblemáticos como Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Eso sí, las fuentes aseguran que Paulina no ha perdido su esencia y que sigue queriendo ocupar un lugar protagónico.

“Su personalidad siempre ha sido así. De hecho, en el primer reencuentro tuvieron problemas por su actitud. En el segundo no aceptó participar y para ellos fue lo mejor. Pero ahora parece que las cosas van tomando otro rumbo”, concluyeron.