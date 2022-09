Maribel rechazó declaración amorosa de Andrés García: “Está loco”

Andrés García tuvo muchos romances en su juventud, algunos de ellos más recordados que otros, pero lo que es un hecho es que el actor estuvo vinculado sentimentalmente con varias famosas, pero quien negó rotundamente haber tenido una historia de amor con el famoso fue Maribel Guardia e incluso explicó las razones por las que nunca hubiera permitido que pasara algo entre ellos.

La costarricense se enteró de que Andrés García dijo que ella siempre le ha parecido muy hermosa y que incluso durante mucho tiempo fantaseó con la posibilidad de tener un romance con ella, pero la famosa fue muy contundente al negar cualquier posibilidad de que esto pase a la realidad.

En una entrevista, Maribel Guardia reconoció que Andrés García fue durante mucho tiempo uno de los galanes más cotizados de México, pero insistió en que ella nunca estuvo interesada en formalizar una relación con él y una de las principales razones es que fue esposo de una de sus amigas.

“Me hace gracia Andrés porque primero dijo una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida nunca me dijo nada, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, declaro. Cabe recordar que el protagonista de Tú o nadie estuvo casado con Sandra Vale y Sonia Infante, actualmente mantiene una relación con Margarita Portillo.

Maribel Guardia insistió en que nunca se dieron las circunstancias para que surgiera un amor entre ellos, por el contrario, su relación siempre fue profesional y fue hasta ahora que se enteró de que él estaba interesado en ella.

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo que no se cuánto […] Está loco, no, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, agregó.

¿Qué dijo Andrés García sobre Maribel Guardia?

En su canal de YouTube, Andrés García dijo que desde que trabajaron juntos en su juventud, se sentía atraído por ella, pero ella tenía una relación con un hombre a quien el actor consideraba su amigo.

“Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches […] Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchos bellos recuerdos”, declaró.